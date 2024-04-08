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İzmir'de astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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#İzmir#Trafik#Kaza
İzmirde astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 14:53

İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletiyle kaza yapan hava astsubay öğrencisi Emir Furkan Çayır(21), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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Kaza saat 11.00 sıralarında, Betontaş Yolu Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır (21) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir evin bahçesine savruldu. Emir Furkan Çayır da motosikletle beraber metrelerce sürüklenirken kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aslen Ispartalı olduğu öğrenilen Emir Furkan Çayır'ın cenazesinin, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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İzmirde astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Trafik#Kaza

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