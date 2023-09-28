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İzmir'de akılalmaz olay! Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi

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#İzmir#Hastane#Bebek
İzmirde akılalmaz olay Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 13:55

İzmir'de Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini hastaneden kaçırdığı belirlenip, gözaltına alınan S.G. (51) isimli kadın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G.'nin polisteki ifadesinde, çocuk sahibi olamadığı için özlem duyup, böyle bir suç işlediğini belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. S.G., yaklaşık 9 ay önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığı için bu durumu imam nikahlı eşinden gizlediğini söylerken, onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını iddia etti.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan S.G., Suriye uyruklu bir ailenin 3 gün önce dünyaya gelen bebeğini alıp, bir örtüye sararak uzaklaştı.

İzmirde akılalmaz olay Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Aile bebeklerini odada göremeyince durumu hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri bebeğin kaçırıldığını belirleyip, durumu polise bildirdi. Bebeğin kaçırıldığı anların hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

İzmirde akılalmaz olay Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi

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BİRKAÇ SAAT İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bebeği kaçıran kadının hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiğini tespit etti. Polis, görüntülerden yola çıkarak bebeği kaçıran kadının Konak ilçesi Çankaya semtinde taksiden inip, üzerindeki sağlıkçı kıyafetini Hisarönü Camisi'nde çıkardığını belirledi. Tanınmamak için tülbent taktığı da belirlenen kadının kimliği tespit edildi. Limontepe Mahallesi'nde oturduğu belirlenen S.G., olaydan birkaç sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen bebek de evde bulunup, ailesine teslim edildi.

İzmirde akılalmaz olay Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden S.G., bugün adliyeye sevk edildi. S.G.'nin ifadesinde dini nikahlı evli olduğunu belirtip, çocuğu olmadığını, çok çabalamasına rağmen düşük yaptığını söylediği öğrenildi. S.G.'nin çocuk özlemi nedeniyle bebeği kaçırdığını ve pişman olduğunu söylediği de belirtildi. Olaydan bir gün önce keşif için hastaneyi gezdiği de belirlenen S.G.'nin ilk olarak Suriyeli aile ile temas kurup, güvenlerini kazandığı, ertesi gün ise aileden bebeğe bez getirmelerini istediği, ardından da yalnız kalmayı fırsat bilip bebeği kaçırdığı ortaya çıktı.

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İzmirde akılalmaz olay Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi

DÜŞÜK YAPTIĞINI EŞİNDEN GİZLEMİŞ

S.G.’nin ifadesinde ayrıca, yaklaşık 9 ay önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığı için bu durumu imam nikahlı eşinden gizlediğini söylerken, onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını iddia etti.

İzmirde akılalmaz olay Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı, ifadesi şaşkına çevirdi

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#İzmir#Hastane#Bebek

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