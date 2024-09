İzmir'de ABD askerlerine fiziki saldırı: 15 gözaltı

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, limana demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 2 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: TÜRK MAKAMLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

