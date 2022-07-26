İzmir ve Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde “askeri mahrem yapılanması”na operasyon yapıldı. Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü / kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen biri ihraç edilmiş yüzbaşı, biri halen görevde olan toplam 5 astsubay ve 4’ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta da “çeşitli meslek grupları” içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ifade teşhislerde adı geçen, BankAsya’da hesabı olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, biri halen görevde uzman çavuş, bir kurye, bir muhasebeci, 2'si ev hanımı olmak üzere toplam 5 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.