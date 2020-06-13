İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 13 Haziran Cumartesi günü yaşanacak su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre; ana boru arızası, bağlantı çalışması, elektrik arızası,şebeke yenileme gibi sebeplerle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ ve ASKİ internet sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ ve İZSU su kesintisi programı

İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

BAYRAKLI BELİRSİZ(BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSİ, ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE 13.06.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1610 SOKAK İÇİ İÇİN BORNOVA EVKA 3 13.06.2020 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması 127/1 SOKAK İÇİNDEKİ BRANŞMAN ARIZSİNIN TAMİRİ ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESINTİ YAPILMIŞTIR ÇEŞME ÇİFTLİK 12.06.2020 saat 23:00 ile 13.06.2020 saat 14:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 15 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ÇEŞME DALYAN 13.06.2020 saat 09:25 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4153 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE CEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA 13.06.2020 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası SU KUYULARINDA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE;FOÇA MERKEZ. KOMANDO OKULU, AMFİBİ, KALEBURNU ASKERİ LOJMANLARI ETKİLENİR. KARABAĞLAR FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR 13.06.2020 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı MEHMETÇİK BLV NO. 68 İÇİN KARABURUN MORDOĞAN 13.06.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MORDOĞAN MERKEZ MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KEİNTİSİ YAPILMIŞTIR. MENDERES ORTA 13.06.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 29 EKİM CADDESİ 1126 SOKAK VE CİVARI. MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 13.06.2020 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI 13.06.2020 saat 08:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR. SELÇUK 14 MAYIS 13.06.2020 saat 10:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme Zeynel ırmak caddesinde Ana hat borusu yenileme çalışması sonucu 14 mayıs mahallesinin bir bölümünde kesinti olacaktır. TİRE PAŞA, DUATEPE 13.06.2020 saat 11:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TEDAŞ-IN İZİNSİZ KAZI YAPMASI SONUCU KAYNAKLANAN ANA BORU PATLAMASI SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ. . .

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.06.2020 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.06.2020 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.