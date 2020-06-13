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Haber Giriş: 13.06.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ ve İZSU su kesintisi programı

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İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ ve İZSU su kesintisi programı
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Hafta sonu İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) , İzmir'deki su kesintileri ise İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılıyor. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ ve İZSU su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 13 Haziran Cumartesi günü yaşanacak su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre; ana boru arızası, bağlantı çalışması, elektrik arızası,şebeke yenileme gibi sebeplerle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ ve ASKİ internet sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ ve İZSU su kesintisi programı

İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

BAYRAKLI

BELİRSİZ(BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSİ, ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE

13.06.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1610 SOKAK İÇİ İÇİN

BORNOVA

EVKA 3

13.06.2020 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

127/1 SOKAK İÇİNDEKİ BRANŞMAN ARIZSİNIN TAMİRİ ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESINTİ YAPILMIŞTIR

ÇEŞME

ÇİFTLİK

12.06.2020 saat 23:00 ile 13.06.2020 saat 14:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

15 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME

DALYAN

13.06.2020 saat 09:25 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

4153 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE CEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

FOÇA

ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA

13.06.2020 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

SU KUYULARINDA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE;FOÇA MERKEZ. KOMANDO OKULU, AMFİBİ, KALEBURNU ASKERİ LOJMANLARI ETKİLENİR.

KARABAĞLAR

FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR

13.06.2020 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

MEHMETÇİK BLV NO. 68 İÇİN

KARABURUN

MORDOĞAN

13.06.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MORDOĞAN MERKEZ MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KEİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

MENDERES

ORTA

13.06.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

29 EKİM CADDESİ 1126 SOKAK VE CİVARI.

MENDERES

OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET

13.06.2020 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE

ÖDEMİŞ

PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI

13.06.2020 saat 08:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

SELÇUK

14 MAYIS

13.06.2020 saat 10:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

Zeynel ırmak caddesinde Ana hat borusu yenileme çalışması sonucu 14 mayıs mahallesinin bir bölümünde kesinti olacaktır.

TİRE

PAŞA, DUATEPE

13.06.2020 saat 11:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

TEDAŞ-IN İZİNSİZ KAZI YAPMASI SONUCU KAYNAKLANAN ANA BORU PATLAMASI SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ. . .

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlı Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2020 09:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2020 10:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Gürpınar Mah,Dereağzı Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

13.06.2020 10:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Yakacık Yeni Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.06.2020 11:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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