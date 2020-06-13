İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ ve İZSU su kesintisi programı
Hafta sonu İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) , İzmir'deki su kesintileri ise İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılıyor. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ ve İZSU su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 13 Haziran Cumartesi günü yaşanacak su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre; ana boru arızası, bağlantı çalışması, elektrik arızası,şebeke yenileme gibi sebeplerle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ ve ASKİ internet sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran İSKİ ve İZSU su kesintisi programı
İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BAYRAKLI
BELİRSİZ(BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSİ, ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE
13.06.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
1610 SOKAK İÇİ İÇİN
BORNOVA
EVKA 3
13.06.2020 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
127/1 SOKAK İÇİNDEKİ BRANŞMAN ARIZSİNIN TAMİRİ ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESINTİ YAPILMIŞTIR
ÇEŞME
ÇİFTLİK
12.06.2020 saat 23:00 ile 13.06.2020 saat 14:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
15 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞME
DALYAN
13.06.2020 saat 09:25 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
4153 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE CEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
FOÇA
ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
13.06.2020 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
SU KUYULARINDA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE;FOÇA MERKEZ. KOMANDO OKULU, AMFİBİ, KALEBURNU ASKERİ LOJMANLARI ETKİLENİR.
KARABAĞLAR
FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR
13.06.2020 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
MEHMETÇİK BLV NO. 68 İÇİN
KARABURUN
MORDOĞAN
13.06.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MORDOĞAN MERKEZ MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KEİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
MENDERES
ORTA
13.06.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
29 EKİM CADDESİ 1126 SOKAK VE CİVARI.
MENDERES
OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
13.06.2020 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE
ÖDEMİŞ
PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI
13.06.2020 saat 08:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
SELÇUK
14 MAYIS
13.06.2020 saat 10:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
Zeynel ırmak caddesinde Ana hat borusu yenileme çalışması sonucu 14 mayıs mahallesinin bir bölümünde kesinti olacaktır.
TİRE
PAŞA, DUATEPE
13.06.2020 saat 11:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TEDAŞ-IN İZİNSİZ KAZI YAPMASI SONUCU KAYNAKLANAN ANA BORU PATLAMASI SONUCU OLUŞAN KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ. . .
İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlı Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2020 09:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İkitelli Osb
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2020 10:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Gürpınar Mah,Dereağzı Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
13.06.2020 10:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Yakacık Yeni Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.06.2020 11:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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