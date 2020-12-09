İzmir su kesintisi: 9 Aralık İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir’in metropol ilçelerinde su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı’ndan karşılanması amacıyla başlatılan ana iletim hattı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda, Gördes’ten gelen ana hat ile Bornova merkezi besleyen hattın birleştirilerek kente ilave su kaynağının sağlandığı, yeni hattın bağlanması sırasında 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’den, 11 Aralık Cuma günü 09.00’a kadar Bornova’nın bazı mahallelerine 36 saat su verilemeyeceği bildirildi.



Metropol ilçelerde su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı’ndan karşılanması amacıyla başlatılan ana iletim hattı çalışmalarının tamamlandığı, çalışmaların yapılacağı bölgelerde su kesintisinin yapılacağı açıklandı. Şehrin bir bölümünün yeni devreye alınacak Kavaklıdere Arıtma Tesisi ile beslenmesi ve olası arıza durumlarında şehrin diğer bölgelerine de su aktarımı yapabilmek için döşenen ana iletim hattı çalışmalarının bittiği öğrenildi.



Yapılan çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi girişinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, sıklıkla arıza yapan beton boru da yenilendi.



Yeni hattın devreye sokulması için su kesintisi yapılacak



İZSU ekipleri, Bornova’nın yeni hat bağlantılarının yapılabilmesi ve eski hatların devre dışı bırakılabilmesi için Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi olmak üzere iki noktada yoğun ve aralıksız bir çalışma sürdürecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’den, 11 Aralık Cuma günü saat 09.00’a kadar 36 saat zorunlu su kesintisi yapılacak. Sürecin sona ermesiyle birlikte sisteme yeni hattan su verilmeye başlanacak. Kesintinin daha kısa sürede bitirilmesi için İZSU ekipleri yoğun şekilde çalışacak.



Yeni hattın devreye alınması çalışmalarının neden olacağı su kesintisinden Bornova ilçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar mahallelerinin tamamı ile Ümit, Karacaoğlan, Kemalpaşa mahallelerinin bir bölümü etkilenecek.