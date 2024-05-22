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İyilik yapmak isterken canından oldu

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#Elazığ#Cinayet#Polis
İyilik yapmak isterken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 15:39

Elazığ'da kan donduran bir cinayet gerçekleşti. Komşu aileler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabanca ile kalbinden vurulan Yusuf Çaça (23), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Köy içinde hızlı araç kullanılması nedeniyle komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Çaça, tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Elazığ#Cinayet#Polis

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