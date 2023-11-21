İYİ Parti’nin tüm parası açıklandı

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Sunulan 1 Ocak - 17 Kasım 2023 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerine ilişkin özet bilançoda gelirler toplamının 599 milyon 837 bin 453 TL, giderler toplamının ise 560 milyon 317 bin 390 TL olduğu ortaya konulurken, kullanılabilir nakit miktarı ise 27 milyon 387 bin 79 TL olarak yansıdı. En yüksek gelir kalemi 510 milyon 933 bin 333 TL olarak devletin yaptığı yardımlar olarak görülürken, aday adaylığından da 44 milyon 55 bin TL özel gelir elde edildiği belirtildi.

AKŞENER’İN TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftasonu partisinin “Seçim Hazırlıkları ve İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Aksakallı’nın partinin “ne var ne yoku”nu açıklayacağını belirterek, “Benim değil oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmî bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Benim, oğlumun, fabrikası olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle herhangi bir irtibatı yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım” değerlendirmesinde bulunmuştu.

DENETİME TABİ

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Aksakallı, Akşener’in duyurduğu açıklamayı dün gerçekleştirdi. Bir süredir partinin gelir ve giderleri konusunda gerçek olmayan bilgiler üzerinden tartışmalar yapıldığını belirten Aksakallı “​Partimizin Merkez Teşkilatının tüm mali işlemleri Siyasi Partiler Kanunu ile Parti Tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Partimizin kesin hesap özeti kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmektedir. Tüm siyasi partilerimiz gibi İYİ Parti’miz de Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlendiği üzere Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir” dedi.

599 MİLYON TL GELİR

560 MİLYON TL GİDER

Aksakallı’nın sunduğu İYİ Parti Genel Merkez özet bilançosu şöyle:

GİDERLER:

Personel giderleri: 30 milyon 814 bin 36

Yönetim giderleri: 30 milyon 909 bin 434

Basın, yayın, propaganda giderleri: 80 milyon 957 bin 678

Vergi, hukuk, mahkeme giderleri: 1 milyon 824 bin 894

Mal varlığı giderleri: 1 milyon 430 bin 866

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Verilen teşkilat yardımları: 132 milyon 400 bin 703

Gezi, seçim toplantı giderleri: 281 milyon 979 bin 777

Toplam gider: 560 milyon 317 bin 390

GELİRLER:

Aday adaylığı özel geliri: 44 milyon 55 bin

Parti mal varlığı geliri: 220 bin

Devletçe yapılan yardımlar: 510 milyon 933 bin 333

Bağış ve yardım geliri: 1 milyon 612 bin 724

Sair gelirler (banka geliri vb.): 43 milyon 16 bin 394

Toplam gelir: 599 milyon 837 bin 453

NAKİTLER

Banka nakit toplamı: 36 milyon 811 bin 155

Satıcılara borçlar: 1 milyon 297 bin 861

Vergi SGK borçları: 1 milyon 171 bin

Teşkilatlara gönderilecek hazine yardımı: 6 milyon 937 bin 214

Toplam borç toplamı: 9 milyon 406 bin 75

Kullanılabilir nakit: 27 milyon 387 bin 79