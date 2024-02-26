İYİ Parti’den belediyecilik vaatleri

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İYİ Parti’nin 76 sayfadan oluşan 2024 seçim beyannamesinde özetle şunlar yer alıyor:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR YASASI

* “Gelişmiş ülkelerdeki gibi İstanbul kentine yerel yönetimler mevzuatı içinde ayrı bir yer verilmesi, İstanbul Büyükşehir Yasasının hazırlanması gerekmektedir.

* Kaçak yapılaşmanın engellenmesi ile yörenin yaşam kalitesini yükselterek fiziksel mekânlarda estetik ve yaşam konforunu artıracağız.



* Şehirlerimizin deprem ve doğal afet risk yönetimi planlarını revize edeceğiz.

* Yerleşik köklü semtlerde, mahalle ve komşuluk ilişkilerinin korunması amacıyla kentsel dönüşüm projeleri geliştireceğiz.

YATAY MİMARİ

* Yatay ve az katlı mimarinin yaygınlaşmasına, millî mimari üslubunun geliştirilmesine öncülük edeceğiz.

* Tarım Kent Modeli’ni hayata geçireceğiz.

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GÖÇLE MÜCADELE

* “Yabancı Göçle Kentsel Mücadele” projesini başlatacağız. Belediyelerde “Yabancı Göç Masası” kuracağız. Belediyelerimizde sığınmacı ve yabancı göçmenlerin Türkiye’de kalmasına ve ülkemize entegre olmasına yönelik hiçbir projeyi desteklemeyeceğiz.

* Yabancıların getto mahalleler kurmasına izin vermeyeceğiz. Ulaşım, sağlık, eğitim gibi belediye hizmetlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmayanlardan daha yüksek hizmet bedeli alacağız. Tabelalarda Türkçe alfabe harflerinin kullanılması hususunda standart belirleyeceğiz. Yurtdışı kökenli hiçbir kişinin kurumlarımızda istihdamına izin vermeyeceğiz.

YÜRÜYEN KENTLER PROJESİ

* “Yürüyen Kentler” projesini hayat geçireceğiz. Özellikle kent merkezlerinde yayalaştırma çalışmalarına ağırlık vereceğiz.

* “Güçlü Kadın, Güçlü Aile” uygulamasını hayata geçireceğiz.

* Kentlerimizde “iklim dostu enerji” uygulamalarını gerçekleştireceğiz.

* Uygun fiyatlı, satın alınabilir ve kiralanabilir konut üretimini sağlayacağız.

TRAFİĞE KADEMELİ MESAİ SAATİ

* Büyükşehirlerde metro ve hafif raylı taşıma ağlarını genişleteceğiz.

* Trafik yoğunluğunu azaltmak için kademeli mesai saati uygulamasını hayata geçireceğiz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız.

* Öğrencilerimize günün belirli saatlerinde ücretsiz ulaşım hakkı vereceğiz.

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* Meydan, park, yürüme alanları, terminal gibi kentsel mekânlarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz Wi-Fi erişimi sağlayacağız.

* Belediyelerimizde her yıl “Gençlik Festivali” düzenleyeceğiz.

* Veteriner hekim odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla sokak hayvanlarının bakım, rehabilitasyon, sağlık ve barınma hizmetleri için stratejik eylem planı oluşturacağız.

* Belediye sınırları içinde serbest dolaşan sokak hayvanlarının türlerinin ve sayılarının kayıt altına alınması, sağlık durumları izlenmesi için hayvan takip programı hazırlayacağız. Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların kimlik kayıtları tutularak semtlerde hizmet veren veteriner hekimlerin ve petshopların bu konuda katkısını sağlayacağız.

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* Nüfus büyüklüğüne göre yeterli sayıda belediye tıp merkezleri kuracağız. Laboratuvar, röntgen, EKG, ultrason, patoloji, odyoloji ve benzeri alanda diğer sağlık hizmetlerini de sağlayacağız Doktor, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan gezici “İyi Destek” ekipleri oluşturacağız.”