İYİ Parti’de kurultaya 5 kala 3 aday 10 vaat

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MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: GEMİYİ SALİM BİR LİMANA YANAŞTIRACAĞIM

1- Eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olmaya talibim. Düne bakarak değil, yarına bakarak yol haritası tanzim edeceğim.

2- 28 Nisan sabahı iktidar yolculuğumuzu başlatacağız.

3- Partiye zarar veren ve kurucu önderlere hakaret içerikli ifadelerde bulunanlarla görüşmeyi düşünmüyorum.

4- 2028 seçimlerine de İYİ Parti hür ve müstakil olarak girecek, ama iktidara talip olarak girecek.

5- Partimize katılacak yeni isimler olacak, başka partilerden de partimize gelenler olacak, milletvekilleri de olacak.

6- Milli menfaatleri esas alan bir davranış yolu tercih ediyoruz.

7- İYİ Parti’nin siyasi pozisyonu son derece açık ve nettir. Milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız. Kurultay süreciyle partimizin merkezden kopacağı, belirli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz yorumların ve açıklamaların tamamını reddediyoruz.

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8- İYİ Parti merkezin ta kendisidir.

9- Bir yıl içinde olağan kongre çalışmaları da başlayacak. İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye talibim.

10- Vesayet altında iş ve siyaset yapmayacağım.

KORAY AYDIN: KÜSKÜNLERİ DÖNDÜRECEĞİM

1- Hedefimiz İYİ Parti’yi iktidara taşımak. Bunun için toplumun her kesimini kucaklayacağız.

2- Kadın temsilinin yüksek olduğu bir İYİ Parti yaratmak. Kadınlarımızın ana kademelerde ve genel merkez yönetimlerindeki varlığını çok önemsiyoruz. Kuvvetli bir kadın kolu yapılanmasını da en kısa sürede oluşturacağız.

3- İYİ Parti, kendi genel merkez yapılanması ve genel başkanı olan bir gençlik kollarına yeniden sahip olacak.

4- İYİ Parti yeniden toplanma merkezi olacak. Partimizden ayrılanlar geri dönecek. Kırgınlıkları, küskünlükleri geride bırakacak ve kuruluş ayarlarını hedef alarak İYİ Parti’yi tek başına iktidara taşıyacağız.

5- İYİ Parti milli merkezdir. Dayanağını ve kararlılığını Türk milliyetçiliğinden alan bir parti olacak.

6- Siyasette öne çıkabilecek isimler üzerinde çalışıyoruz. Partiyi merkeze oturtmak için bir ekip oluşturuyoruz. Bunlar genel olarak kökenden MHP’li değil, başka yerden gelen arkadaşlarımız.

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7- 1 yıl içerisinde 81 ilin, 973 ilçenin ve 390 beldenin tamamında güçlü bir şekilde var olacağız. Ülkeyi yönetme kararlılığımızı sahaya yansıtacak bir teşkilatlanmayı meydana getireceğiz.

8- Şu anda üç adayız. Kim kazanırsa diğerleri onun yanında olacak.

9- Halkımızın yaşadığı ve layık olmadığı yaşam şartlarını iyileştirecek reform niteliğinde hazırlıklarla seçmenlerin karşısına çıkacağız.

10- Partimizin tüm kademelerinin kullanımına açacağımız bir mobil uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile partimize dair her şey kullanıcıların dikkatine sunulacak.

MEHMET TOLGA AKALIN: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ SİYASİ ZEMİN OLACAK

1- İYİ Parti’nin öncelikle iç bütünlüğünü, politik ana kadrosunu ve siyasi eksenini güçlendireceğiz.

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2- Kadim Türk milliyetçilik hareketini İYİ Parti’nin siyasi zemininde yeniden güçlü şekilde buluşturacağız.

3- En geç 2028’de İYİ Parti’yi tek başına iktidara taşıyacak ve Türk devletini milliyetçiler, vatanseverler ve yurtseverler ile birlikte yöneteceğiz.

4- Tüm insanların yeniden bir araya getirileceği bir restorasyon dönemi yapacağız. Ardından İYİ Parti’nin geniş kitlelere açılacağı bir merkezileşme dönemi olacak.

5- İYİ Parti’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politik hırslarının arka bahçesi yaptırtmayacağız.

6- İYİ Parti, asla anayasanın başlangıç hükümleri ruhuna işaret eden ilk 4 maddesi ile 66’ncı Maddesi’nin müzakere konusu yapılabileceği bir anayasa taslağını kabul etmeyecek.

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7- Altı aylık bir toparlanma süreci yaşayacağız. Toplarlanmanın ardından bir yıllık stratejik hazırlıkla iktidar yürüyüşüne başlayacağız.

8- 37 milletvekilimiz var, hepsi arkadaşlarımız ve namzetlerimiz. Hangi adayı desteklerse desteklesin milletvekili arkadaşlarımızın bazıları Genel İdare Kurulu’nda ve Başkanlık Divanı’nda olacak.

9- Başkan olduğumda yenilgiye neden olan ruh halini partiden silip atacağız. Seçmenimizle köprüleri yeniden kurup yeni seçmenleri aramıza katacağız.

10- İşinde iyi, fikrinde derin, ahlakında yüksek olan herkesi bu mevzinin koruması ve bu rüzgârın gücüyle hareket eden kanaat önderlerine dönüştüreceğiz.