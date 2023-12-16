İYİ Parti’de bir de ‘Şeyh Said’ istifası

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İYİ Parti’de Galip Ensarioğlu’nun salı günü yaptığı “Şeyh Said”e yönelik açıklamaları krize neden olmuştu. Ensarioğlu, “Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda, bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

‘AÇIKLAMASINI KABUL ETMİYORUZ’

Ensarioğlu’nun bu değerlendirmeleri İYİ Parti yönetiminden tepki gördü. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz” diyerek, Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Merkez Disiplin Kurulu’nun yürüttüğü soruşturmanın sonucunu beklemeyen Ensarioğlu, dün partisinden istifa etme kararı aldı.

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MİLLETVEKİLİ SAYISI 39’A DÜŞTÜ

Ensarioğlu’nun istifasıyla İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı da 39’a düşmüş oldu. İYİ Parti’de ilk önce eski Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “Genel Merkez ile derin görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek” istifasını duyurmuştu. Hatipoğlu’nun ardından da Ankara Milletvekili Adnan Beker, “İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, İYİ Parti’den istifa ediyorum” açıklamasını yaparak, partiden ayrıldığını duyurmuştu. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmişti. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da “Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim” diyerek İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ensarioğlu ile birlikte partiden beşinci milletvekilinin ayrılığı gerçekleşti.

MGK RAPORUNUN İADESİNDE ROL OYNADI

- Salim Ensarioğlu, 1955 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde dünyaya geldi. 19, 20 ve 21’inci Dönem Diyarbakır Milletvekilliği ile 51-52 ve 54’üncü Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yaptı. Bakanlık döneminde bölge nüfusunun artmasına dair endişeyi belirten ve nüfus planlamasına yönelik “İleride vahim sonuçlar doğmaması için üç çocuktan fazla yapanlara cezai müeyyide getirilmeli. Çocuk sayısı az olanlar ise teşvik edilmeli” gibi tavsiyeler içeren raporu imzalamayı reddederek, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir MGK raporunun Bakanlar Kurulu tarafından iade edilmesinde rol oynadı. Haziran 2010’da uzun yıllar görev aldığı Demokrat Parti’den parti yönetiminin 12 Eylül referandumunda aldığı tutumu onaylamadığını açıklayarak yaklaşık 12 bin üyeyle birlikte istifa etti. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. 2018 yılında yapılan seçimlerde İYİ Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı oldu; ancak yine seçilemedi. 2023 seçimlerinde İstanbul ikinci bölgeden İYİ Parti milletvekili seçildi.