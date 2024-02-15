İYİ Parti yönetiminde şok istifalar! Aralarında İstanbul il teşkilatı kurucularının da bulunduğu 16 üye basın açıklamasıyla duyurdu

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İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucular Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 16 partili, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yönetiminin yerel seçimler öncesi aldıkları kararlar, aday belirleme sürecindeki anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıklarından söz eden üyeler, yapılan basın açıklamasının ardından istifa ettiklerini duyurdu. Grup adına basın açıklamasını İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Billur Karadağlı yaptı. Açıklamanın ardından istifa eden 16 üyenin başka bir partiye katılmayacağı öğrenildi.

"KÜRSÜLERDE KONUŞAN DAVA ARKADAŞLARIMIZ AFOROZ EDİLDİ"



"6 yıldır vatanımıza ve milletimize hizmet etmek gayesiyle; burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte İYİ Parti’de siyaset yapmaktayız" diyerek sözlerine başlayan Kurucular Kurulu Üyesi Billur Karadağlı, "Partinin kuruluş aşamasında emek veren, şehir şehir gezip maddi manevi destek olan birçok arkadaşımız dururken, listeler açıklandığında paraşütle indirilmiş, kim oldukları ve kime hizmet edecekleri kestirilemeyen birçok ismin parti kademelerine getirildiğini gördük. Kuruluşun akabinde girdiğimiz ilk seçimde, yine harmanda izi olmayan birçok isim, seçilerek sıralardan vekil listelerine yerleştirildi. Milli Merkez olma yolunda demeçler veren, kürsülerde konuşan dava arkadaşlarımız aforoz edildi. 'Söylemlerinden CHP rahatsızlık duyuyor' diye toplumun teveccüh gösterdiği yol arkadaşlarımız pasifize edildi, partiden uzaklaştırıldı. Genel Başkanın bizzat kendisinin 'Ağabey' diye hitap ettiği, milliyetçi camianın saygı duyduğu büyüklerimizin birçoğunun partideki ikbal ve geleceği 'Özel Kalem' denilen bir sekreterin iki dudağının arasına terk edildi" ifadelerini kullandı.

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"HDP İLE ÜSTÜ KAPALI İTTİFAK YAPILMADIĞINA KAMUOYUNU İKNA EDEMEDİLER"

2019 yılı yerel seçimlerinde CHP ile yapılan iş birliğine de değinen Karadağlı, "CHP başta İstanbul ve Ankara olmak üzere son 20 yılda kazanamadığı birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerini İYİ Parti oyları sayesinde kazandı. Buna karşın kazanılan belediyelerde İYİ Partililere doğru düzgün bir görev verilmediği gibi, 'Siz kimsiniz? Biz HDP sayesinde kazandık' sözleriyle karşılık verildi. Bütün bunlara rağmen bizler yerel seçimlerde yaşanan acemilik 2023 seçimlerinde yaşanmaz, siyasi duruşumuza uygun bir aday belirlenerek ilkeli bir ittifak yapılır düşüncesiyle mücadelemizi sürdürdük. Aylarca, hatta neredeyse 2 yıl boyunca başta CHP olmak üzere 5 farklı siyasi partinin liderleriyle görüşmeler sürdürüldü. Masalar kuruldu, yemekler yendi. Ancak, Altılı Masa’nın gizli ortağı HDP ile üstü kapalı ittifak yapılmadığı konusunda kamuoyunu ikna edemediler" dedi.

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"PARTİCİKLERİN SÖZDE LİDERLERİ KADAR MASADA SÖZÜNÜ GEÇİREMEDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in aday belirleme sürecindeki tavrını da eleştiren Billur Karadağlı, "Sayın Akşener, televizyon televizyon gezip 'Kazanacak aday' tarifi yaptı. Fakat seçimlere 1 ay kalmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun kolundan tutup 'adayı artık belirleyelim, senin dışında bir aday istemiyorsan biz yokuz' diyemedi. Aldığı oy oranı sıfır virgül oranlarında ifade edilen particiklerin sözde liderleri kadar masada sözünü geçiremedi. İlk girdiği seçimde yüzde 10 oy almış bir partiyi, vatanperver teşkilat mensuplarını ve vatansever seçmenlerini 'sifonu üstlerine çekin' diyen namertlere karşı kepaze etti. Zehir zemberek masadan kalkıldı, esilip gürlendi. Sonra hangi menfaatler devreye girdi bilinmez, tekrar masaya dönüldü. Başını öne eğip çalışmaya devam eden teşkilat mensuplarımıza son darbe milletvekili listeleriyle vuruldu. Temayül sonuçlarına uyacağını söyleyen genel başkan bir kez daha sözünde durmadı. Üyelerin desteğini alıp ilk sıralarda yer alan birçok isme vekillik listelerinde yer vermedi. Buna karşın hiçbir teşkilat mensubumuzun, hatta neredeyse hiçbir seçmenimizin adını sanını duymadığı isimler ön sıralardan milletvekilliğine aday gösterildiler. Bu parti sizin aile şirketiniz mi ki hesap verme gereği duymadınız? Yapılan bu alakasız tercihlerinizle ilgili açıklama yapmak yerine bu durumu sorgulayan parti mensuplarının gözlerinin içine baka baka kongrede 'defolun, defolun' diye bağırıp çağırmak, hakaret etmek nasıl bir pişkinliktir? 'Ailemi emanet ederim' denilip sonrasında sıtma ve ölüme benzetilenler, yüzlerinde 'Rabbi Yesir' görülüp birden savaş ilan edilenler, dibinden ayrılmayan, partinin kasası emanet edilenlerin bir günde hain ilan edilmesi; bu liste uzayıp gider" diye konuştu.

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"KRAL ÇIPLAK' DİYEREK İSTİFA EDİYORUZ"



Karadağlı, "Herkes kötü, herkes hain olabilir ama genel başkan, bunca tutarsızlığa ve beceriksizliğe rağmen hep olduğu yerde kalır. Genel başkanın eşinin, oğlunun ve sekreterinin hükümranlık sürdüğü bu ortamda biz artık olmayacağız. Bizim ve vatanseverliğinden zerre şüphe duymadığımız bütün parti mensuplarımızın emeklerinin sömürülmesine daha fazla katlanmayacağız. Dün grup kürsüsünde timsah gözyaşları döken Sayın Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği aşikârdır. Bugün burada İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, Kurucu İl Yöneticiliği ve hala aktif İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdüren bu topluluk hep bir ağızdan 'Kral Çıplak' diyerek istifa ediyoruz" dedi.

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Açıklamanın ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Binnur Karadağlı, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Ünal, Murat Köse, Onur Hanlıoğlu, Çağrı Alp Gönen, Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Hatice Gürbulak, Eski Teşkilat Başkan Yardımcısı Özay Alabaş, Eski İl Yöneticilerinden Barış Tavlaşoğlu, Gökhan Kargı, Eski İl Başkan Yardımcısı Müjde Hamza, Fatih İlçe Kurucusu Mücahit Erkuş, Eski İl Yöneticisi Sedat Erdem, YİK Üyesi Arif Tevetoğlu, Eyüpsultan Kadın Kolları Başkanı Fatmagül Uzundere, Eyüpsultan İlçe Başkan Danışmasını Alper Güleç, Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Lütfü Büyüksüren istifa ederek İYİ Parti’den ayrıldı.