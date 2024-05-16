İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Devletimizin yanındayız

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “22 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, hâlâ olup bitenlerden başkalarını suçluyorsunuz. Devleti düşürdüğünüz duruma bakın. Emniyet içinde operasyonlar, yargı içinde operasyonlar. Yüz kere, bin kere söyledik, bir tehdit ve tehlike varsa, FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanındayız. Ama borsa kurup adam kayırmayacaksınız. Komisyonlar oluşturup bedeli mukabilinde suçluyu suçsuz, haini masum ilan etmeyeceksiniz. Sonra da yargı reformu deyip, işin içinden elinizi yıkayıp kurtulmaya çalışmayacaksınız. Bu kanun teklifi, devlet güvenliğine yönelik değildir. Bu, hükümetin güvenliğine istinaden, muhalefeti ilzam etmek amacıyla hazırlanmış bir kanun teklifidir.”

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BİLİCİ DE İSTİFA ETTİ

Bu arada İYİ Parti’de 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan istifalara bir yenisi eklendi. Adana Milletvekili Bilal Bilici de partiden ayrılanlar arasında yer aldı. İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 37’ye düştü.

PAKETE MEMUR SERVİSLERİNDEN BAŞLADILAR

-“AK Parti iktidarlarında ne zaman bir anayasa konusu açılsa, peşi sıra ne gelir biliyor musunuz? Tasarruf tedbirleri. Peki ne yapacaklarmış? Memur servislerini kaldıracaklarmış. Emekliden, gençten, memurdan, öğretmenden, işçiden, işsizden kemer sıkmasını beklemek ancak bu iktidara yakışırdı. Eğer kamuda tasarruf konusunda ciddiyseniz, buyurun hodri meydan. Önce kamuda israf ile sembolleşmiş, günlük harcaması 20 milyonun üstüne çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı sarayının bütçesini sınırlayın.”

EŞİ DE İZLEDİ

Dervişoğlu’nun konuşmasını eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile birlikte dinledi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)