İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Çiftçi perişan

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin her yerinde dert dinlemeye, dert sahibinin olduğu yere gidiyorum. Fındıkçının derdini Karadeniz’de, fıstıkçının derdini Gaziantep’te ve sebzecinin derdini Bursa’da yine tarlalarında dinledik. Tuttuğumuz her yerden bin ah çıkıyor. Dert sahibi olan sadece pamuk üreticileri değil. Türkiye’nin her yerinde çiftçi, perişan edilmiş durumda. Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmamasıdır. Stratejik ürün planlamasının doğru belirlenememesi ve buna bağlı olarak çiftçinin mağdur edilmesidir. Destekler çok önemlidir. Adnan Menderes’in doğduğu topraklardayım. Buraya, ‘Yeter söz milletindir’ demeye geldim. Çiftçinin hak ettiğini çiftçiye verirseniz, çiftçi dertlerinden kurtulur. İthalat lobisine verdiğiniz parayı çiftçiye verirseniz, bu derdi yerinde, pamuk tarlasında çözmüş olursunuz. Bize güvenin, bu memleketin çözülmeyecek bir derdi yok.”