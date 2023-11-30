İYİ Parti lideri Akşener: Ahlaksız teklifleri reddettik

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

GÜNEŞİMİZ PARLIYOR

“İYİ Parti, siyasetin ahlaksız tekliflerini elinin tersi ile itenlerin partisidir. İYİ Parti memleketine hizmet için çetin yolları yürüyenlerin partisidir. İYİ Partimiz bundan altı yıl önce Türk siyasetine yeni bir nefes oldu. Bugün ne kadar tartışılırsa tartışılsın kaç cepheden hedef alınırsa alınsın, hangi kirli tuzaklar kurulursa kurulsun, İYİ Parti’nin güneşi ilk günkü ışıltısını koruyor.

O ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ

İYİ Parti’nin kurulması ne kadar şer odağı varsa hepsinin rahatını bozdu. Dün bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar, bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti’ye kesmeye çalışıyorlar. Dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar, bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Onların attığı çamur bize yapışmaz. Onların sürdüğü balçık İYİ Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar bizden toz dışında bir şey alamaz. Tüm engellere, iftiralara, dedikodulara rağmen İYİ Parti olarak Türkiye’yi demokratik milli yükselişine mutlaka kavuşturacağız.”

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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TEPKİSİ

Son 10 ayda 364 kadın öldürüldü. Her gün yeni bir kadın cinayete kurban giderken, AK Parti iktidarı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek cinayetleri durdurabildiniz mi, açıkla. Daha kaç kadını kaybedeceğimizi bilmiyoruz. Biz kadınlar olarak, sizin kendi ellerinizle yol açtığınız haksızlıklar çağında mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.