Son dakika haberi! İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı! 1 şüpheli yakalandı

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Manavgat'ta 22 Aralık 2021- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında İyi Parti ilçe başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Ergen, dün saat 16.30 sıralarında evinin önünde otomobilinin içindeyken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla Ergen’e ateş eden saldırgan silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Hüseyin Ergen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otomobille gelen 3 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında bir kişinin gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.



‘4 EL ATEŞ EDİLDİ’



Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin Ergen, silahlı saldırının meydana geldiği olay yerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Basın açıklamasında İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da yer aldı. Ergen, bir taziye dönüşü eşi ve çocukları ile pazara gitmek üzere Side Mahallesi’ndeki evine geldiğini ve otomobilin içinde ailesini beklediği sırada silahlı saldırıya uğradığını anlattı. Ergen, "Açık olan camdan içeriye silahın girdiğini fark ettim, 4 el ateş edildi, böyle bir durumun yaşanmasını beklemiyordum, öldürmeye kastetti, o anda şoka girdim. O sırada malum kişinin silahı tutukluk yaptı, Allah korudu diyebilirim. Silah tutukluk yapınca otomobilden çıktım, otomobilin çevresinde döndük, bu sırada saldırgan tutukluk yapan tabancısını bir yandan ayarlamaya çalışırken bir yandan da peşimde dolandı. Kurşun eksiltme amacıyla zigzaglar çizerek sağa sola koştum, bu arada yeniden ateşledi silahını ve sol bacağımdan kurşun girdi, çıktı. Daha sonra saldırgan araca binerek uzaklaştı” dedi.

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