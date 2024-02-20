İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım CNN Türk'te: Mansur Yavaş'ın belediyeciliği bomboş

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İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"ANKARA YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULMUŞ"

Bu belediyenin 5 yıllık icraatlarını inceledik. Türlü tespitlerimiz oldu. Ankaralıların hukukunu korumak için kamuoyunun önünde söyledik. Mansur Yavaş şöyle diyor mitinglerde 'Mansur Yavaş belediyeciliğine öğrenecekler' diyor. Mansur Yavaş belediyeciliğini 7-8 gün içerisinde bütün Ankara'ya ve Türkiye'ye anlatmak istedik. Bilinsin istiyoruz. 5 yıldır algı yönetimiyle bir belediyecilik var. Ankara yağmurdan kaçarken adeta doluya tutulmuş.

'308 MİLYAR 496 MİLYON TL KAYNAĞIN 10 MİLYAR TL'Sİ SOSYAL YARDIMLARDA KULLANILDI'

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'Sosyal yardım yapıyorum' diyorsunuz. 5 yıldır başkanlık yapan biri sosyal yardımlarla anılıyor. Ben buna kampanya belediyeciliği diyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 308 milyar 496 milyon kaynak kullanmış. Tüm bu kaynağın içerisinde sosyal yardımlara ayırdığı oran yüzde 3,27. Bu da 10 milyar TL demek.

"İCRAATSIZ BİR BELEDİYECİLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şeffaflığı ağzından düşürmeyen Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 şirketle ilgili bir tane kelime, bilgi vermiyor. 5 yıldır hayatımızı kolaylaştıran bir tane icraat yok. Yavaş'ın belediyeciliği bomboş. İcraatsız bir belediyecilikle karşı karşıyayız. Ankara 2 aydır şöyle bir şeyle çalkalanıyor. Mansur Yavaş, Eylül ayında bir kampanya icat etti. Açlık sınırında olan emeklilere bin TL destek ödemesi yapacak. Bunun mucidi. Kendi ifadesiyle söylüyorum 'Hiçbir belediye yapmıyor ve bu biz yapıyoruz'. Her gün her yerde bunu anlatıyorlar. Şeffafım diyeceksiniz ve kampanyanızı bunun üzerinize kuracaksınız ve bunu açıklamayacaksınız.

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"34 TANE DAİRE BAŞKANININ 33'Ü MANSUR YAVAŞ'IN ARKADAŞI"

ABB'de 34 tane daire başkanı var. CHP'li 1 tane daire başkanı var. Diğer 33'ü Mansur Yavaş'ın arkadaşlarından. Maalesef bu böyle. Daire başkanlılarının internet sitelerinde CV'lerini göremezsiniz. Çünkü orada o liyakatle oturan kimse olmadığı için CV'lerini bulamazsınız. CHP'li daire başkanının kendisinden başka personeli yok. O daire başkanlığının bütçesi yok. Yani 10 liralık şeye imza atıp bile alamıyor.

"ABB'NİN TROL ORDUSU VAR"

ABB'nin trol ordusu var. ABB Basın ve Halkla İlişleri Dairesi Başkanlığı var. Basın ve Halkla İlişleri Dairesi Başkanlığı'nın personel sayısı 27. Memur 19, sözleşmeli personel 7, işçi sayısı 1. Bu bilgiyi veren Ankara Milletvekili Yüksel Arslan. Rakam bu. Buradaki sayı şu an 320. Bu 320 içerisinde az önceki 27 kişi de var. 308 kişi belediye şirketlerinden sigortalanmış kişilerden oluşuyor. Basın Yayın Dairesi'nde bunlar yok. Böyle bir kadro var ama belediye şirketlerinde çalışıyor. Bu ekip, olası bir itiraz geldiğinde sosyal medyada trol şeklinde yükleniyor. Biz bu sayının çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz.

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'ANFA'DAKİ BANKAMATİK MEMURLARI'

ANFA belediyenin bir şirketi. 2021-2022 sözleşmesinde şöyle yazıyor. Her ay 600 personel çalışacak. ANFA'nın sigortaya bildirdiği sigortalı sayısı 3 bin 529. Aradaki fark 2 bin 929. 2022-2023 döneminde şartnamesinde 2 bin personel yazıyor. Çalışan işçi sayısı 3 bin 696. Yine bin 500 civarında bankamatik memuru var. Belediyenin denetim komisyonu şunu soruyor; 'Tüm sigortalı işçi sayısını ve puantajlarını gönder'. Sigortalı işçi sayısını gönderiyor ama puantajı istedikten sonra cevap yok. İşte Mansur Yavaş belediyeciliği bu. Şeffaf denilen Mansur Yavaş belediyeciliğine 3 gündür bunu soruyoruz. Yine ölü taklidi yapılıyor, ses yok.