İttifak Ne Demek? İttifak Etmek Nedir? İttifak Tdk Kelime Anlamı

İttifak Arapça kökenli bir kelimedir. Farklı anlamlar üzerinden ele alınarak değişik amaçlar doğrultusunda kullanılır. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ittifak kelimesinin karşılığı olarak ‘Anlaşma uyuşma ve bağlaşma’ şekilde öne çıkıyor. Bu anlamları üzerinden günümüz Türkçesi içerisinde tek başına gelen farklı cümlelerle kullanılabilmektedir.

İttifak Ne Demek?

İttifak kelimesi değişik anlamları üzerinden ele alınabilmektedir.

- Anlaşma ve uyuşma,

- Bağlaşma,

- Oy birliği,

Özellikle devletlerarasında yapılan anlaşma ve bununla beraber gelen birlik için kullanılan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün. Tabii şirketler içerisinde ya da bireysel olarak da yine ittifak kelimesi amaca bağlı olarak değerlendirilebilmektedir.

İttifak Etmek Nedir?

İttifak etmek aynı şekilde ittifak kelimesi ile benzer anlama gelmektedir. Bu doğrultuda ‘uyuşmak, bağlaşmak ya da anlaşmak’ şekillerinde yorumlanır. Bu durum hem bireysel açıdan hem de devletler ya da şirketler kapsamında yapılacak olan birlikler için ele alınmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Hazır bulunanların hepsi tatlı dil, güler yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler.’’ Ö. Seyfettin.

Bu anlamları üzerinden hem ittifak hem de ittifak etmek kelimesini gündelik yaşamda kullanmak mümkün.