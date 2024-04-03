İtirazlar tamam

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AŞKALE: Erzurum’un Aşkale ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45.29’unu alan AK Parti’nin adayı Şenol Polat belediye başkanı seçildi. Polat’a 5 bin 618 oy çıkarken, YRP adayı Enver Başaran ise 5 bin 489 seçmenin oyunu aldı. 129 oy farkla kaybeden YRP, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

KOCAELİ: AK Parti adayı Şener Söğüt, en yakın rakibi CHP’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla belediye başkanı oldu. CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede İlçe Seçim Kurulu itirazları değerlendirip reddine karar verdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Hakkımız olanı almak için hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağız” dedi.

PENDİK: AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Cin, 187 bin 623 oy alarak seçimi kazanmış, CHP Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oyla ikinci sırada yer almıştı. CHP, Pendik İlçe Seçim Kurulu’na geçersiz oyların yeniden sayımı için başvurdu.

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KIRKLARELİ: MHP adayı Derya Bulut, 21 bin 173 oyla belediye başkanı seçildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu sonuca itiraz etti.

BAFRA: Oy pusulalarındaki Memleket Partisi logosunun altına DSP Bafra adayı Murat Arabacı’nın ismi yazıldı. İYİ Parti, CHP, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DSP seçimin yenilenmesini istedi.

TAKVİM İŞLİYOR

- YSK takvimine göre itirazların 4 Nisan’a kadar ilçe seçim kurullarında karara bağlanması gerekiyor. İlçe seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz etmek için ise son gün 5 Nisan Salı günü. Bu itirazların da il seçim kurullarında 7 Nisan’a kadar karara bağlanması gerekiyor. İl seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etmek için son tarih 10 Nisan Çarşamba günü. İl seçim kurulu kararlarına olağanüstü itiraz için ise son tarih 14 Nisan olarak belirlendi.

HİLVAN’DA YENİLENECEK

- ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, DEM Parti adayı Serhan Paydaş, seçimi önde tamamladı. AK Parti ise İlçe Seçim Kurulu’na başvurup 15 sandığa itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı seçimi, ilçe belediye meclis üyeliği seçimleri ve Yeni Mahalle muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.