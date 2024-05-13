İtfaiyenin 3’üncü işi yüzük kesme

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Yangın, trafik kazası, sel, intihar vakaları gibi olaylarda görmeye alışık olduğumuz itfaiye ekiplerinin en çok müdahale ettiği konulardan biri de yüzük kesme operasyonu.

Şişen parmakları yüzükte sıkışın vatandaşların imdadına da itfaiye ekipleri yetişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre son 40 ayda 2 bin 503 yüzük kesme işlemi yapıldı. İtfaiye ekipleri 2021 yılında 682, 2022’de 790, 2023’te ise 790 ve 2024’ün ilk 4 ayında 235 yüzük kesti.

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PARMAKLAR ŞİŞİNCE...

Yüzük kesme işlemi için özel ekipmanlar kullanan itfaiye ekipleri ayrıca bir de eğitim alıyor. Avcılar’da kuyumculuk yapan Abdullah Hazır, “İmitasyon olarak bilinen altın veya gümüş taklit yüzüklerin genellikle içi boş ve deriyi tahriş ettiği için alerji ve parmakta şişmeye neden oluyor. İçi boş, hafif yüzük seçilmemeli. Bunlar geniş ama içinde boşluk bulunuyor. Bayanlar genelde mutfak işi ile uğraştıkları için yüzüklerin bu bölümünde yiyecek, deterjan gibi alerji yapan şeyler kalabiliyor. Bunlar yüzünden de parmak şişiyor. Bir diğer neden de kiloya dikkat edilmeli. İçi bombeli yüzükleri ara ara çıkartıp altını yıkamalı” dedi.