İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında tahliye çıkmadı

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu bazısı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katılan toplam 26 sanık getirildi. Duruşmada Ahlam Albashır'ın savunmasını tamamlamasının ardından bazı sanıkların da savunması alındı.

Firari sanık Bilal Hassan'ın kardeşi olan sanık Ahmad Alhaj Mwas savunmasında, "Ben ve ailem tamamen suçsuzdur. Bilal'in yaptığı eylemden biz razı değiliz. Bilal kaçakçılık işi yapardı. Bazen evden gider 3-4 ay gelmezdi. Hemen hemen her ay numarasını değiştirirdi. Patlama olayından sonra annem beni aradı ağlayarak. Bana 'Hemen Suriye'ye dön, İstanbul'da olan patlama Bilal sebebiyle oldu' dedi. Annem de sosyal medyada görmüş. Ben ilk etapta inanmadım. Allah kimsenin başına vermesin. Bilal'in nerede olduğu veya bulunduğuyla ilgili bir bilgim yoktur. Biz Bilal'i ailecek yok sayıyoruz, adaletinize sığınıyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanıklar ise tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Eylül tarihine bıraktı.