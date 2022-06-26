İşte yeni Topkapı

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20 ekibin katıldığı yarışmada birinciliği Batu Kepekçioğlu’nun ekibi aldı. Yeni Kaleiçi Meydanı’na araç giremeyecek. Kaleiçi’nde etkinlik alanı, seyir kulesi, kafeler, müze ve kültürevi yer alacak. Surlar aydınlatılacak ve aynı zamanda sinema perdesi olarak da kullanılacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA BAŞLAYACAK

BİRİNCİ olan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve İETT onayı alındıktan sonra hızla uygulamaya konulacak. Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan projeyi bir an önce hayata geçireceklerini belirterek, “Proje için 2 yıldır kamulaştırma faaliyetleri yürütüyorduk” dedi.