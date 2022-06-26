Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İşte yeni Topkapı

#Topkapı#Kaleiçi#Kültür
İşte yeni Topkapı

Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca meydan olarak kullanılan Topkapı Kaleiçi için düzenlenen kentsel tasarım yarışması sonuçlandı.

Haberin Devamı

20 ekibin katıldığı yarışmada birinciliği Batu Kepekçioğlu’nun ekibi aldı. Yeni Kaleiçi Meydanı’na araç giremeyecek. Kaleiçi’nde etkinlik alanı, seyir kulesi, kafeler, müze ve kültürevi yer alacak. Surlar aydınlatılacak ve aynı zamanda sinema perdesi olarak da kullanılacak.

İşte yeni Topkapı

ÇALIŞMALAR HIZLA BAŞLAYACAK

BİRİNCİ olan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve İETT onayı alındıktan sonra hızla uygulamaya konulacak. Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan projeyi bir an önce hayata geçireceklerini belirterek, “Proje için 2 yıldır kamulaştırma faaliyetleri yürütüyorduk” dedi.

İşte yeni Topkapı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Topkapı#Kaleiçi#Kültür

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı