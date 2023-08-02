İşte katilin kan donduran ifadesi

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İstanbul Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen kan donduran saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralanmıştı. Korkunç saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili aranan Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer de önceki gün ele geçirildi. Şüphelilerin kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgusu süren şüphelilerden, olayda silahı kullanan kişi olduğu belirlenen Tarık Özer’in ilk ifadesi ortaya çıktı: “600 bin liradan fazla alacağım vardı. Ancak biz çok varlıklıyız. Bu para çok önemli değildi. Daha önce başım belaya girmesin diye bundan çok daha fazla olan alacaklarımın üzerine çizgi çekmiştim.

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KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER

Ancak onlar sosyal medya üzerinden beni ve ailemi, çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar. Oraya konuşmak için gittik. Amacımız işyerine baskın yapmak değildi. İçeri girince babalarını sorduk. Ortam bir anda gerildi. İlk silahı çekip ateş eden onlardı. Daha önce de kardeşimi vurdukları için biz de kendimizi korumak amacıyla silahımızı çektik. Bir anda olay gerçekleşti.”

TABANCA RUHSATLI

Öte yandan Tarık Özer’in kullandığı silahın adına ruhsatlı olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki Tarık Özer’in 1, 37 yaşındaki kardeşi Servet Özer’in 9, 39 yaşındaki Murat Özer’in ise 3 adet poliste kaydının olduğu, 18 yaşındaki Azat Özer’in kaydının bulunmadı öğrenildi.

İLK TUTUKLAMA YARALI KARDEŞE









Görüntülerde Yunus Emre Erzen’e şişeyle saldıran ve ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Özer, cezaevine gönderildi.

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KURŞUN YAĞMIŞ









Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şişelerle saldırıya uğradığı için ilk silahı çeken Yunus Emre Erzen’in 1’i sırtında 5’i bacağında, 2’si kol ve elinde 8 kurşunla katledildiğini belirledi. Erzen’in arkadaşı olduğu için büfede bulunan ve olayla ilgisi olmayan Bayındır’ın ise dizine isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Tekel bayisinin diğer oğlu Yusuf Erzen’in ise tek kurşunla yaralandığı tespit edildi.