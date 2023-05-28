İşte dakika dakika İzmir'de ve ilçelerde seçim sonuçları ve oy durumu

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. İzmir'de tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.

İşte sandıklardaki son durum:

SAAT: 18:40

Açılan sandık oranı: Yüzde 63,51

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,23

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,77

14 Mayıs’taki ilk tur sonuçlarına göre; İzmir'de toplam 3 milyon 444 bin 508 seçmen 9 bin 877 sandıkta oy kullandı.

İzmir 14 MAYIS SEÇİMLERİ OY ORANLARI