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İşte dakika dakika İzmir'de ve ilçelerde seçim sonuçları ve oy durumu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#İkinci Tur#Seçim
İşte dakika dakika İzmirde ve ilçelerde seçim sonuçları ve oy durumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 18:26

İzmir'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim sonucu için özel hazırlanmış 2023 seçim sayfamızda İzmir ve ilçelerdeki tüm sonuçları dakika dakika güncellenen haritadan takip edebilirsiniz.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. İzmir'de tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.

İşte sandıklardaki son durum:

SAAT: 18:40

Açılan sandık oranı: Yüzde 63,51
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,23
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,77

14 Mayıs’taki ilk tur sonuçlarına göre; İzmir'de toplam 3 milyon 444 bin 508 seçmen 9 bin 877 sandıkta oy kullandı.

İzmir 14 MAYIS SEÇİMLERİ OY ORANLARI

İLÇE Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 
Aliağa % 34.12 | 22.900 Oy % 58.8 | 39.463 Oy 
Bayındır % 42.73 | 11.809 Oy % 52.24 | 14.436 Oy 
Bergama % 41.5 | 31.099 Oy % 52.28 | 39.177 Oy 
Bornova % 31.41 | 96.089 Oy % 62.68 | 191.753 Oy 
Çeşme % 24.15 | 8.258 Oy % 71.79 | 24.547 Oy 
Dikili % 23.26 | 8.298 Oy % 73.43 | 26.198 Oy 
Foça % 24.08 | 5.852 Oy % 69.68 | 16.931 Oy 
Karaburun % 24.88 | 2.324 Oy % 71.75 | 6.701 Oy 
Karşıyaka % 16.3 | 41.560 Oy % 80.2 | 204.518 Oy 
Kemalpaşa % 48.34 | 37.861 Oy % 45.48 | 35.620 Oy 
Kınık % 37 | 7.287 Oy % 58.49 | 11.520 Oy 
Kiraz % 52.28 | 15.106 Oy % 41.43 | 11.971 Oy 
Menemen % 32.13 | 42.036 Oy % 61.51 | 80.485 Oy 
Ödemiş % 43.51 | 39.653 Oy % 50.54 | 46.061 Oy 
Seferihisar % 26.18 | 10.375 Oy % 69.54 | 27.553 Oy 
Selçuk % 31.16 | 8.329 Oy % 64.04 | 17.115 Oy 
Tire % 39.56 | 24.032 Oy % 53.88 | 32.733 Oy 
Torbalı % 38.52 | 52.433 Oy % 55.88 | 76.066 Oy 
Urla % 19.93 | 10.535 Oy % 76.58 | 40.474 Oy 
Beydağ % 35.4 | 3.055 Oy % 58.27 | 5.029 Oy 
Buca % 33.37 | 115.905 Oy % 60.82 | 211.213 Oy 
Konak % 28.16 | 64.550 Oy % 68.25 | 156.440 Oy 
Menderes % 38.2 | 27.645 Oy % 56.33 | 40.769 Oy 
Balçova % 21.36 | 11.811 Oy % 74.59 | 41.244 Oy 
Çiğli % 25.82 | 38.748 Oy % 68.77 | 103.188 Oy 
Gaziemir % 30.89 | 28.718 Oy % 62.65 | 58.238 Oy 
Narlıdere % 14.35 | 6.504 Oy % 82.91 | 37.569 Oy 
Güzelbahçe % 17.27 | 4.477 Oy % 78.97 | 20.471 Oy 
Karabağlar % 35 | 115.251 Oy % 59.86 | 197.104 Oy 
Bayraklı % 34.56 | 71.970 Oy % 60.06 | 125.064 Oy 

 

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