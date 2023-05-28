İşte dakika dakika İzmir'de ve ilçelerde seçim sonuçları ve oy durumu

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. İzmir'de tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.
İşte sandıklardaki son durum:
SAAT: 18:40
Açılan sandık oranı: Yüzde 63,51
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,23
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,77
14 Mayıs’taki ilk tur sonuçlarına göre; İzmir'de toplam 3 milyon 444 bin 508 seçmen 9 bin 877 sandıkta oy kullandı.
İzmir 14 MAYIS SEÇİMLERİ OY ORANLARI
|İLÇE
|Recep Tayyip Erdoğan
|Kemal Kılıçdaroğlu
|Aliağa
|% 34.12 | 22.900 Oy
|% 58.8 | 39.463 Oy
|Bayındır
|% 42.73 | 11.809 Oy
|% 52.24 | 14.436 Oy
|Bergama
|% 41.5 | 31.099 Oy
|% 52.28 | 39.177 Oy
|Bornova
|% 31.41 | 96.089 Oy
|% 62.68 | 191.753 Oy
|Çeşme
|% 24.15 | 8.258 Oy
|% 71.79 | 24.547 Oy
|Dikili
|% 23.26 | 8.298 Oy
|% 73.43 | 26.198 Oy
|Foça
|% 24.08 | 5.852 Oy
|% 69.68 | 16.931 Oy
|Karaburun
|% 24.88 | 2.324 Oy
|% 71.75 | 6.701 Oy
|Karşıyaka
|% 16.3 | 41.560 Oy
|% 80.2 | 204.518 Oy
|Kemalpaşa
|% 48.34 | 37.861 Oy
|% 45.48 | 35.620 Oy
|Kınık
|% 37 | 7.287 Oy
|% 58.49 | 11.520 Oy
|Kiraz
|% 52.28 | 15.106 Oy
|% 41.43 | 11.971 Oy
|Menemen
|% 32.13 | 42.036 Oy
|% 61.51 | 80.485 Oy
|Ödemiş
|% 43.51 | 39.653 Oy
|% 50.54 | 46.061 Oy
|Seferihisar
|% 26.18 | 10.375 Oy
|% 69.54 | 27.553 Oy
|Selçuk
|% 31.16 | 8.329 Oy
|% 64.04 | 17.115 Oy
|Tire
|% 39.56 | 24.032 Oy
|% 53.88 | 32.733 Oy
|Torbalı
|% 38.52 | 52.433 Oy
|% 55.88 | 76.066 Oy
|Urla
|% 19.93 | 10.535 Oy
|% 76.58 | 40.474 Oy
|Beydağ
|% 35.4 | 3.055 Oy
|% 58.27 | 5.029 Oy
|Buca
|% 33.37 | 115.905 Oy
|% 60.82 | 211.213 Oy
|Konak
|% 28.16 | 64.550 Oy
|% 68.25 | 156.440 Oy
|Menderes
|% 38.2 | 27.645 Oy
|% 56.33 | 40.769 Oy
|Balçova
|% 21.36 | 11.811 Oy
|% 74.59 | 41.244 Oy
|Çiğli
|% 25.82 | 38.748 Oy
|% 68.77 | 103.188 Oy
|Gaziemir
|% 30.89 | 28.718 Oy
|% 62.65 | 58.238 Oy
|Narlıdere
|% 14.35 | 6.504 Oy
|% 82.91 | 37.569 Oy
|Güzelbahçe
|% 17.27 | 4.477 Oy
|% 78.97 | 20.471 Oy
|Karabağlar
|% 35 | 115.251 Oy
|% 59.86 | 197.104 Oy
|Bayraklı
|% 34.56 | 71.970 Oy
|% 60.06 | 125.064 Oy