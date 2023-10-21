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İstanbul’un geçmişine yolculuk

Güncelleme Tarihi:

#Marmaray#Sirkeci İstasyonu#İBB
İstanbul’un geçmişine yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda 2009-2011 yıllarında yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Erken Bizans ve Geç Roma Dönemi'ne ait sokak ve ev kalıntıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sarayburnu Parkı'nın 2'nci etabında ziyarete açılacak.

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İBB ekipleri Sarayburnu Parkı'nda çevre düzenlemesi yaparken, yaklaşık 2 bin yıllık eserlerin sergileneceği alanda arkeologların, tuğla ve döşeme taşlarını temizleyerek, düzenleme yaptığı çalışmalar da devam ediyor. Sarayburnu Limanı'nın hemen yanında bulunan ve iki bölümden oluşan alanda, sokak kesitleri, dış ve iç duvarlar, sütunlar, su kanalları, döşeme taşları, kuyu ve süs havuzu bulunuyor.

İstanbul’un geçmişine yolculuk

EN ESKİ PARKLARDAN

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdür Yardımcısı Okan Yılmaz kalıntılarda devam eden çalışmalar ile ilgili, "Sarayburnu, İstanbul'un en eski parklarından birisi. Burada Atatürk'ün kamusal alanda 1928 yılında yapılan ilk heykeli var. Geri kalan kısımda ise arkeolojik çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölümü de arkeopark olarak vatandaşın kullanımına açacağız” dedi.

 

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#Marmaray#Sirkeci İstasyonu#İBB

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