İstanbul’un geçmişine yolculuk

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İBB ekipleri Sarayburnu Parkı'nda çevre düzenlemesi yaparken, yaklaşık 2 bin yıllık eserlerin sergileneceği alanda arkeologların, tuğla ve döşeme taşlarını temizleyerek, düzenleme yaptığı çalışmalar da devam ediyor. Sarayburnu Limanı'nın hemen yanında bulunan ve iki bölümden oluşan alanda, sokak kesitleri, dış ve iç duvarlar, sütunlar, su kanalları, döşeme taşları, kuyu ve süs havuzu bulunuyor.

EN ESKİ PARKLARDAN

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdür Yardımcısı Okan Yılmaz kalıntılarda devam eden çalışmalar ile ilgili, "Sarayburnu, İstanbul'un en eski parklarından birisi. Burada Atatürk'ün kamusal alanda 1928 yılında yapılan ilk heykeli var. Geri kalan kısımda ise arkeolojik çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölümü de arkeopark olarak vatandaşın kullanımına açacağız” dedi.