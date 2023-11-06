İstanbulluları korkutan rakam: Yüzde 17,31... Alarm verildi! Barajlarda kuraklık tehlikesi

Haberin Devamı

Megakent İstanbul'da barajların doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Uzmanlar ise susuzluk tehlikesine karşı vatandaşları uyarmıştı.

İSKİ'nin yayımladığı günlük veriler, İstanbul'daki kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul'da barajların doluluk oranı bugün yüzde 17.31 olarak ölçüldü.

"SUYUMUZ BİTTİ ARTIK"

İklim bilimci Levent Kurnaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa yakasındaki barajların neredeyse boşaldığını, İstanbul'a Melen Çayı ile su sağlandığını açıkladı. Kurnaz, 'Bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık' diyerek uyardı. Kurnaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık...

SAZLIDERE BARAJI: YÜZDE 2,36

İstanbul'daki barajların doluluk oranında en düşük seviye yüzde 2,36 ile Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü. Büyükçekmece Barajı'ndaki doluluk seviyesi ise yüzde 3,86. Kentteki tüm barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı: Yüzde 16,7

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 3,86

Darlık Barajı: Yüzde 28,09

Elmalı Barajı: Yüzde 16,94

Istrancalar Barajı: Yüzde 26,02

Kazandere Barajı: Yüzde 7,43

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,73

Sazlıdere Barajı: Yüzde 2,36

Terkos: Yüzde 7,72

Ömerli Barajı: Yüzde 37,1

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ KURUDU

Büyükçekmece Gölü'ne su sağlayan Çamaşır deresi büyük oranda kurudu. Suyun çekilmesiyle birlikte gölün bazı kısımları bataklığa dönerken bazı kısımlarında toprakta çatlaklar oluştu. Deniz kabukları da ortaya çıktı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte İSKİ, Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğini açıklayan İSKİ Su ve Atık Su Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın, "Belki çok lokal alanlarda, kötü trend devam eder ve beklenen yağış gelmezse gündeme gelebilir ama kısa vadede öyle bir durum ön görmüyoruz. Barajda ki suyun kalitesine göre, değişik meteorolojik ve hidrolojik şartlara göre barajlardan su almaya devam edebilirsiniz. Bizim Avrupa Yakasında ki barajlarımız hali hazırda yüzde 10'un altında seyir ediyor. Ama biz Terkos'tan ve Sazlıdere barajından su almaya devam ediyoruz. Büyükçekmece barajımızın seviyesi çok düştü, şimdi onu biraz bekletmeye aldık. Su kalitesini kontrol ederek biz barajlardan su almaya devam ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR