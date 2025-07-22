×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbullu esnafın sıcakla mücadelesi: Sıcaklık 100 dereceyi buluyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sıcak Hava#Esnaf
İstanbullu esnafın sıcakla mücadelesi: Sıcaklık 100 dereceyi buluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 16:20

İstanbul’da yükselen hava sıcakları hem vatandaşları hem de sokak hayvanlarına zor anlar yaşattı. Vatandaşlar gölge yerlere akın ederken, Taksim Meydanı’nda esnaflar birbirlerinin kafalarına su dökerek serinlemeye çalıştı.

Haberin Devamı

Son günlerde İstanbul’u etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Taksim’deki yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan bazılarının sıcaklık nedeniyle şemsiyelerle gezdiği görülürken, bazılarının ise gölge alanlara uzanarak serinlediği görüldü. Çevredeki esnaflar birbirlerinin kafasına su dökerek serinlemeye çalışması da dikkat çekti. Öte yandan sokak hayvanları, süs havuzuna girerek serinledi.

İstanbullu esnafın sıcakla mücadelesi: Sıcaklık 100 dereceyi buluyor

"BURAYA GELDİĞİNİZDE 80-100’Ü BULUYOR"

Taksim Meydanı’nda dönercilik yapan bir esnaf Hayri Taş, hissedilen sıcaklığın çalışırken daha da yükseldiğine dikkat çekerek, "Dışarıda hissedilen sıcaklık 35-40 derece buraya geldiğinizde 80-100’ü buluyor neredeyse. Kavurucu bir sıcaklık var.

İstanbullu esnafın sıcakla mücadelesi: Sıcaklık 100 dereceyi buluyor

Biz de ister istemez birbirimizle yardımlaşarak birbirimize su dökerek bu sıcaklığın hararetini söndürmeye çalışıyoruz, yapacak bir şey yok yani elimizden bu geliyor ama sonuçta bunu yapan yine biziz. Küresel ısınma göz önde bulundurursak bundan daha çok sıcakların olacağından hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sıcak Hava#Esnaf

BAKMADAN GEÇME!