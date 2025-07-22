İstanbullu esnafın sıcakla mücadelesi: Sıcaklık 100 dereceyi buluyor

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Son günlerde İstanbul’u etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Taksim’deki yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan bazılarının sıcaklık nedeniyle şemsiyelerle gezdiği görülürken, bazılarının ise gölge alanlara uzanarak serinlediği görüldü. Çevredeki esnaflar birbirlerinin kafasına su dökerek serinlemeye çalışması da dikkat çekti. Öte yandan sokak hayvanları, süs havuzuna girerek serinledi.

Taksim Meydanı’nda dönercilik yapan bir esnaf Hayri Taş, hissedilen sıcaklığın çalışırken daha da yükseldiğine dikkat çekerek, "Dışarıda hissedilen sıcaklık 35-40 derece buraya geldiğinizde 80-100’ü buluyor neredeyse. Kavurucu bir sıcaklık var.

Biz de ister istemez birbirimizle yardımlaşarak birbirimize su dökerek bu sıcaklığın hararetini söndürmeye çalışıyoruz, yapacak bir şey yok yani elimizden bu geliyor ama sonuçta bunu yapan yine biziz. Küresel ısınma göz önde bulundurursak bundan daha çok sıcakların olacağından hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.