İstanbul’daki Mobil Göç Noktaları... 80 bin düzensiz göçmen yakaladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Göç İdaresi’ne tahsis edilen 65 yeni mobil göç noktası aracının hizmete alındığı Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada özetle şu bilgileri verdi:

DÜNYADA BİR İLK

“Mobil Göç Noktaları dünyada bir ilk. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğü durumlarda yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Araçta yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de GÖÇNET veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Eğer yabancı düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için doğrudan geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor.

19 Temmuz’dan bugüne kadar sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. Yaklaşık 200 bin, büyük bir rakam. Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 80 bin. 56 bin 120 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 200 bine yakın kontrol, 56 bininin bu Mobil Göç Noktalarımızda düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyor ve sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerimize sevk ediliyor.”

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286 BİN KONTROL

İÇİŞLERİ Bakanı Yerlikaya “1 Aralık 2023 itibarıyla 30 büyük şehrimizde mobil göç noktası araçlarını faaliyete geçirdik. İstanbul’da bu sayı 103’e ulaştı. 30 büyük şehrimizde toplamda 162 mobil göç noktası aracına ulaşmış oluyoruz. Türkiye genelinde 286 bin 102 yabancının kontrolleri yapıldı. 61 bin 429’unun düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bu kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı. “