İstanbul'daki metro arızası 2 gündür çözülemiyor! AK Parti'den tepki: Teknik arıza değil fiziki kaza, temas değil toslama

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İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde çok sayıda vatandaşın kullandığı Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arızanın 2 günü geçmesine rağmen giderilememesi tepkileri de beraberinde getirdi.

FARKLI AÇIKLAMALAR YAPILDI

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor. Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Altunizede durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.

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YOLCULAR MEGAFONLA YÖNLENDİRİLİYOR

Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.

Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK ARTTI

Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.

Metroyu bekleyen bir vatandaş "Açıklama yapan yok mu? Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun." diye tepki gösterirken, etrafındaki diğer vatandaşlar da destek verdi.

Aksaklık, duraktaki merkezi sistemden "zorunlu bakım çalışması" şeklinde duyurulurken, arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne yoğun saatlerde 4 dakika aralıklarla düzenlenen tren seferlerinin 15 dakikada bir yapılması nedeniyle neredeyse tamamı dolan durakta hareket edecek alan kalmıyor.

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Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri bildiriliyor.

Otobüs durağında ise önünde "görevli" yazan otobüsler belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.

OSMAN NURİ KABAKTEPE'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak metro arızasına tepki gösterdi. Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

Yine Algı… Yine Kandırmaca… Yine Yalan…



Algıyla iş yapmak siyasi bir mizaç meselesi gibi görünüyorsa, hakikatin ortaya çıkması da fıtratındandır. Samandıra-Üsküdar metro hattı yaklaşık 2 gündür gerektiği gibi çalışmıyor.

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Ne yazık ki CHP’li İBB Belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor.

"TEKNİK ARIZA DEĞİL FİZİKİ KAZA"

İBB’li yöneticiler yaptıkları açıklamada “teknik arıza” olduğunu ifade etti. Oysa “teknik arıza” işlemciye dairdir; metro hattındaki sorun teknik değil, “fiziki kaza”dır.

"TEMAS DEĞİL TOSLAMA"

İBB’li yöneticileri bir açıklama daha yaparak “temas” olduğunu söyledi. Oysa “temas” birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum “temas” değil, “toslama”dır.

İBB’li yöneticileri aynı açıklamada “zorunlu bakım çalışmaları” ardından metronun açılacağını ifade etti. Oysa kazalardan önce yapılan “bakım”, kazalardan sonra yapılan ise “tamir” olarak adlandırılır.

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İBB’li yöneticileri aynı açıklamada olayın “Eğitim Amaçlı” kullanım esnasında olduğunu beyan etti. Oysa metro hattında “vatman” varsa (ki yok), verilen eğitime “eğitim”; vatman yoksa yapılan işe “test sürüşü” denir.

Yeni bir “Yakup’un keçisi damdan düştü” vakası ile karşı karşıyayız. Yakup değil İbrahim,

keçi değil koç, damdan düşme değil kurban etme.

Tıpkı; teknik arıza değil kaza, temas değil toslama, bakım değil tamir, eğitim değil test sürüşü.