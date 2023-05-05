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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

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#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 13:41

İstanbul'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sanal ortamda yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin "QR kod" yöntemiyle bankamatiklerden yasadışı bahis paralarını çektikleri ve 'kasacı' olarak tabir edilen şebeke üyeleri vasıtasıyla bu paraları taşıdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesi için yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takiplerin ardından bu sabah Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 20 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 26 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 6 taşınabilir bellek, 3 hafıza kartı, tablet bilgisayar, 4 adet hard disk, 205 bin 795 lira ve 613 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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