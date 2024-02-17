İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Hurma yüklü konteynerde 22.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye’ye gelen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalarda, hurma yüklü konteyner X-Ray taramasına yönlendirildi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner, liman sahasına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalarda, hurma yüklü kolilerin bazılarında saptanan şüpheli maddenin, metamfetamin olduğu belirlendi. Yaklaşık değeri 36 milyon lira olan, toplam 22,5 kilogram metamfetamine el koyuldu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.