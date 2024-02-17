×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Hurma yüklü konteynerde 22.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 09:44

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanı'nda hurma yüklü konteynerde 36 milyon lira değerinde 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye’ye gelen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalarda, hurma yüklü konteyner X-Ray taramasına yönlendirildi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner, liman sahasına alındı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu: Hurma yüklü konteynerde 22.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalarda, hurma yüklü kolilerin bazılarında saptanan şüpheli maddenin, metamfetamin olduğu belirlendi. Yaklaşık değeri 36 milyon lira olan, toplam 22,5 kilogram metamfetamine el koyuldu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Avcılar#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!