×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da tepki çeken görüntü: Ganj Nehri'ne benzetildi... Kadıköy'e dökülen dere can çekişiyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#Kurbağalıdere
İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 17:36

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntü tepkilere yol açtı. 3 ilçeden geçerek denize dökülen Kurbağalıdere üzerindeki kirlilik Hindistan'daki meşhur Ganj Nehri'ne benzetildi.

Haberin Devamı

Poşetler, su şişeleri, kağıtlar hatta bir de kırık masa... Burası İstanbul'un göbeği sayılacak bir nokta. Ataşehir'de, Yenisahra ile Örnek Mahallesi arasından geçen Kurbağalıdere'deki kirlilik vatandaşın tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Kurbağalırede Hindistan'daki Ganj Nehri'ne benzetildi.

İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor

CNN TÜRK O NOKTAYI GÖRÜNTÜLEDİ

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca ve Kameraman Doğukan Yıldırım, tepkilerin adresi olan o noktayı ekranlara getirdi.

İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor

Haberin Devamı

YAZIN SİVRİSİNEK VE KOKUYA NEDEN OLUYOR

Gelen eleştiriler üzerine belediye ekipleri temizlik çalışmasına başlasa da uzun bir hat üzerindeki kirlilik hala devam ediyor. Kirli suların da kanala aktığı görülen dere yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle sağlık sorunlarına yol açma tehlikesi taşıyor. Derenin hemen yanı başında çok sayıda ev bulunuyor. Buradaki bu kirlilik yazın sivrisineklerin üremesine ve kokuya yol açarken kışın da sel tehlikesine neden oluyor.

İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor

MARMARA'YA DÖKÜLÜYOR

Marmara Denizi'yle buluşan Kurbağalıdere'deki bu atıklar, akan suyla birlikte denize dökülmüş oluyor.

İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor

VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİNİ İSTİYOR

Koku ve görüntüden rahatsız olan çevre sakinleri, bir an önce derenin temizlenerek sağlıklı hale getirilmesini talep ediyor.

İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor

İstanbulda tepki çeken görüntü: Ganj Nehrine benzetildi... Kadıköye dökülen dere can çekişiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#Kurbağalıdere

BAKMADAN GEÇME!