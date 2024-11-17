İstanbul'da tepki çeken görüntü: Ganj Nehri'ne benzetildi... Kadıköy'e dökülen dere can çekişiyor

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Poşetler, su şişeleri, kağıtlar hatta bir de kırık masa... Burası İstanbul'un göbeği sayılacak bir nokta. Ataşehir'de, Yenisahra ile Örnek Mahallesi arasından geçen Kurbağalıdere'deki kirlilik vatandaşın tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Kurbağalırede Hindistan'daki Ganj Nehri'ne benzetildi.

CNN TÜRK O NOKTAYI GÖRÜNTÜLEDİ

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca ve Kameraman Doğukan Yıldırım, tepkilerin adresi olan o noktayı ekranlara getirdi.

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YAZIN SİVRİSİNEK VE KOKUYA NEDEN OLUYOR

Gelen eleştiriler üzerine belediye ekipleri temizlik çalışmasına başlasa da uzun bir hat üzerindeki kirlilik hala devam ediyor. Kirli suların da kanala aktığı görülen dere yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle sağlık sorunlarına yol açma tehlikesi taşıyor. Derenin hemen yanı başında çok sayıda ev bulunuyor. Buradaki bu kirlilik yazın sivrisineklerin üremesine ve kokuya yol açarken kışın da sel tehlikesine neden oluyor.

MARMARA'YA DÖKÜLÜYOR

Marmara Denizi'yle buluşan Kurbağalıdere'deki bu atıklar, akan suyla birlikte denize dökülmüş oluyor.

VATANDAŞLAR BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİNİ İSTİYOR

Koku ve görüntüden rahatsız olan çevre sakinleri, bir an önce derenin temizlenerek sağlıklı hale getirilmesini talep ediyor.