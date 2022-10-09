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İstanbul'da 'şok evlerinde' ve takside 44 kaçak göçmen yakalandı

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Fatih
İstanbulda şok evlerinde ve takside 44 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 13:30

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Fatih'te yapılan operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakaladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 23 Eylül Cuma günü göçmelerin kaldığı ve 'şok evi' olarak adlandırılan 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evleri kiraladığı tespit edilen D.E. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 20 bin 592 TL de para cezası uygulandı.

Fatih'te, 6 Ekim'de bir taksinin kaçak göçmenleri İstanbul'a sınır olan şehirlere taşıdığı tespit edildi. Durdurulan taksideki 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenleri taksisinde taşıyan taksi şoförü B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 bin 870 lira da para cezası uygulandı. 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Fatih

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