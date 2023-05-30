İstanbul’da seçmen arttı katılım düştü... İki aday da oylarını yükseltti

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SEÇİM sonuçlarına ilişkin İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanakların İl Seçim Müdürlüğü’nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı.

10 MİLYON SANDIĞA GİTTİ

Tutanaklara göre cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul’da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 375 bin 616 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159’u oy kullandı. Bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olurken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı.

İKİ HAFTADA 8 BİN 18 ARTTI

14 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303’ü oy kullanmış ve 1 milyon 76 bin 295 kişinin sandığa gitmediği hesaplanmıştı. 28 Mayıs’ta yapılan ikinci turla kıyaslandığında kayıtlı seçmen sayısının iki haftalık sürede 8 bin 18 arttığı görüldü.

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İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu toplam 5 milyon 121 bin 194, Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı. İlk turla kıyaslandığında ise Kılıçdaroğlu 192 bin 786, Erdoğan ise 29 bin 662 fazla oy almış oldu. İstanbul’da en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Esenyurt’ta 643 bin 878 seçmenden 547 bin 606’sı oy kullandı. Esenyurt’ta, Kılıçdaroğlu 293 bin 289 oy, Erdoğan ise 249 bin 409 oy aldı.