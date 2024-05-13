İstanbul'da motosikletini yayaların üzerine süren maganda yakalandı

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İstanbul'da, yayaların üzerine motosikletini sürerek kahkaha atan, yoldan karşıya geçmeye çalışanları bağırarak korkutmaya çalışan sosyal medya kullanıcısı, o anların görüntülerini 'Fake kurye' ismiyle açtığı bir hesapta paylaşarak binlerce takipçiye ulaştı. Kimi zaman turistlerle dalga geçen kullanıcı, yaya güvenliğini de tehlikeye attı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 34 HST 860 plakalı motosikletiyle yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücü C.S.'yi tespit etti. C.S’ye Kırmızı ışık kuralına uymamaktan bin 506 TL, Trafik işaret levhalarına uymamaktan 690 TL, Motosikleti yaya yolunda kullanmaktan bin 506 TL, Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 690 TL, Kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 TL, Yaya geçitlerinde yayaya yol vermemekten 3 bin 135 TL olmak üzere; toplam 10 bin 662 TL para cezası kesildi. C.S.'nin sürücü belgesi ise 100 ceza puanı aşımından dolayı 2 ay süreyle geçici olarak iptal edildi.

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Sürücü C.S., Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.