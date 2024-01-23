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İstanbul'da korkunç olay! Özbek kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü

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#İstanbul#Fatih#Bıçaklı Saldırı
İstanbulda korkunç olay Özbek kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 10:32

Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı.

İstanbulda korkunç olay Özbek kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi. 

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İstanbulda korkunç olay Özbek kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü

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#İstanbul#Fatih#Bıçaklı Saldırı

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