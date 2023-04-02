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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 115 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

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#İSTANBUL#Polis#Emniyet Müdürlüğü
İstanbulda kaçakçılık operasyonu: 115 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 12:12

İSTANBUL'da 13 ilçede yapılan operasyonlarda ülkeye yasa dışı yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında operasyon düzenledi. Kartal, Bağcılar, Eyüp Sultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kâğıthane ve Arnavutköy'de iş yeri ve depo olarak faaliyet yürüten 22 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan; 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL#Polis#Emniyet Müdürlüğü

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