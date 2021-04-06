İstanbul'da internet dolandırıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşların oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin sosyal medya sitelerinde bankaların logolarının kullanarak reklam verip, bu reklamlar aracılığıyla sahte sitelere erişim sağladığı ve bankacılık bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti. Polis, yine vatandaşların banka görevlisi gibi aranarak bankacılık bilgilerinin temin edildikten sonra hesaplarının boşaltıldığını da belirledi.

Ekipler, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlıların banka müşterilerini sosyal mühendislik yoluyla arayıp, ikna ettikten sonra hesaplarındaki paraları 3'üncü kişilerin hesaplarına yönlendirme yaparak haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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