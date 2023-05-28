Türkiye cumhurbaşkanını seçiyor... Türkiye'den oy manzaraları

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2’nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı. Erken saatlerde görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi.

Saat 8.00 itibarıyla tüm yurtta aynı anda oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’da son bulacak. İstanbul'da Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de oy verme işleminin başlamasıyla ilk oylar kullanıldı. Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu’nda da oy verme işleminin başlamışla ilk oylar verilmeye başlandı.

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Fotoğraf: Çağatay Kenarlı

DEPREMİN MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ’TA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı. Birçok okulda olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu’na kurulan konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı. İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de vatandaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.

İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fotoğraf: Burhan Karaduman...

MALATYA'DA 'DEPREMZEDE SEÇMENLER' KONTEYNERDE OY KULLANIYOR

Malatya'da Cumhurbaşkanı seçimi için 531 bin 620 seçmen 1901 sandıkta oy kullanma işlemine başladı.

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YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere sandıklar kuruldu. Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

HATAY'DA CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi, tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da da başladı.

Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 167 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu.

Fotoğraf: Hakan Akgün...

Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı.

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Saatler 08.00'ı gösterdiğinde Hataylılar oy vermeye başladı. Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçede ve alt yolda olmak üzere toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Hatay’da ilk seçimde 3 bin 52 sandıkta, 1 milyon 62 bin 886 seçmenden, 883 bin 992’si oy vermişti.

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ESKİŞEHİR'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Eskişehir'de Yüksek Seçim Kurulu'nca 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Melahat Ünügör Ortaokulu'na giden seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, 2 adayı yer aldığı Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için şeffaf sandıklarda oy kullandı. Erken saatlerden itibaren kentte, seçime yoğun katılım olduğu gözlendi. Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA SEÇMEN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINDA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti. Sandık görevlileri yemin edip yerlerini aldıktan sonra saat 08.00’da oy verme işlemleri başladı.

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Diyarbakır’da 4’ü merkez 17 ilçede 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 3 bin 675 sandık kuruldu. Mardin’de 10 ilçede kurulan bin 843 sandıkta 542 bin 46 seçmen, Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan 1024 sandıkta 324 bin 61 seçmen, Elazığ merkez ve 10 ilçede kurulan bin 631 sandıkta 430 bin 745 seçmen, Batman merkez ve 5 ilçede kurulan 1305 sandıkta 399 bin 377 seçmen, Bingöl merkez ve 7 ilçede kurulan 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen seçmenler, oy verme işleminin başlamasıyla sandıkların başına gelerek oylarını kullandı.

Diyarbakır’da saat 17.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ek binasında da güvenlik önlemleri alındı.

Binanın bulunduğu Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak bariyerler konuldu.

KARADENİZ'DE OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

ORDU, Çorum, Amasya ve Tokat'ta seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandık başına gitti.

SEYYAR SANDIKLAR HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN AYAĞINA GİTTİ

Kastamonu'da, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin yaşlı, yatalak hastalar ve engelli vatandaşlar, evlerine gelen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

SEDYE ÜZERİNDE OYLARINI KULLANDILAR

Muğla'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için hastanede tedavi gören 2 hasta, sağlık ekiplerince ambulans ile götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sedyede oylarını kullandı.

Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri ise minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)