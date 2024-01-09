İstanbul’da ilk gün

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ismini açıkladığı Murat Kurum, adaylığının ilk gününe hızlı başladı. Dün sabah namazı için Eyüp Sultan Camisi’ne giden Kurum vatandaşlarla sohbet etti ve Eyüp Sultan’ın kabrini ziyaret etti. Ardından da eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın mezarını ziyaret ederek dua okudu.

RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

Fatih Camisi’ne giden ve Fatih Sultan Mehmed’in mezarını da ziyaret eden Murat Kurum’a burada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul için iki önemli başlığın kentsel dönüşüm ve ulaşım olduğuna dikkat çeken Kurum, soruları şöyle yanıtladı:

“İstanbul’da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. İstanbul’da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstanbul’un Tarihi Yarımada’sını tekrar ihya edeceğiz.

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Murat Kurum , Fatih ve Üsküdar’da vatandaşlarla buluştu, sorunları dinledi. Kurum’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TRAFİK SORUNU BİTECEK

Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul’u hemşerilerimize kazandıracağız. Kalan 81 günde milletimizin yanına gideceğiz, onları dinleyeceğiz. Trafik çilesini bitirecek adımlar atılacak, İstanbul’da yaşamak eziyet olmaktan çıkacak.

(Mülteci sorunu) İstanbul’da yaşamanın ruhu var, kültürü var. Gittiğimiz şehre adapte oluyoruz, o yüzden bu şehrin yaşama kültürünü herkes kazanacak. Kim olursa olsun, güven içerisinde, kardeşlik hukuku içerisinde yaşanacak, sokakları güvenli olacak.”

BARINAK SAYISI ARTACAK

(İstanbul’daki sokak hayvanları) Hayvan barınaklarını artırmak zorundayız. Sokak hayvanlarına hayvan bakım alanları lazım. Onlara bakacağız, tedavilerini yaptıracağız, sahiplendireceğiz. Hayvanlarımızı koruyacağız, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacağız.