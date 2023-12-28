İstanbul'da iki ilçede vatandaşları tedirgin eden koku

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Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili olan koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun İSKİ'ye ait arıtma tesisinden kaynaklandığı iddia edilirken kurumdan henüz bir açıklama yapılmadı.

"NEFES ALAMAYACAK BİR ŞEKİLDE AĞIR BİR KOKU VARDI"

Sancaktepe Paşaköy Mahallesinde oturan Özal Çaldıran, "2 günden beri sabah işe gittiğimizde Paşaköy ve Yenidoğan mahallelerinde çalışıyoruz. Sabah ağır bir koku var, nefes alınmayacak bir şekilde. Bu rahatsız edici bir koku. Bir rögar patlaması gibi insan nefes alamaz, insanın midesi bulanır ya, aynen o şekilde bir koku vardı. Atık tesisi olabilir, kimyasal tesisler kokuyu geceden bırakıyor olabilir. Bu da insanların yaşam alanlarını çok kötü etkiliyor" dedi.

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"GAZ KOKUSUNA YAKIN BİR KOKU VAR"

Sancaktepe Mevlana Mahallesi sakini Soner Türk ise, "İki gecedir, özellikle 20.30, 21.00 civarında zehirli gaz gibi bir koku alıyoruz. Ne camımızı açabiliyoruz, ne penceremizi. Dışarı çıktığımızda da zehirli bir gaz gibi olduğu için de öksürük gibi şikayetlerimiz de olabiliyor. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz ama sorun neyse biran önce çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlana Mahallesi sakini Suat Dalgır de, "Akşam saatlerinden sonra evlerde ağır bir koku, gaz kokusuna yakın bir koku var. Bunula ilgili biz de şikayetlerimizi dile getirdik. Mevlana Mahallesi muhtarına da durumu izah ettik, anlattık. O da gerekli mercilerle görüşme içerisine girdi. İSKİ'nin arıtma tesisleri bulunuyor, Paşaköy civarında. Buranın bacalarını temizlemek için gaz salınımı yaptıklarını birkaç gün bu şikayetlerin devam ettiğini ve bundan sonra bu şikayetlerin ortadan kalkacağını beyan etmişler" diye konuştu.

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"KOKUDAN DOLAYI UYUMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİK"

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Yasemin Pira ise, "Saat 21.30, 22.00 gibiydi; lavabodan koku geldi. Lavaboyu tıkadım, koku çıksın diye pencereyi açtım. 5-10 dakika sonra mutfağa tekrar girdiğim zaman iğrenç bir koku sarmıştı her tarafı dışarıdan geliyordu. Kimyasal gibi değişik bir kokuydu. Kokudan dolayı çok güçlük çektik uyumakta ama sabah kalktığımda herhangi bir şey hissettim desem yalan olur." dedi.

"YOĞUN RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKUYDU"

Daha önce de koku şikayetleri olduğunu söyleyen Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Turan Acar, "Dün akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından arandım. Aynı şekilde ben de lavabodan çıkan kokuyu hissettim. Yoğun rahatsız edici bir kokuydu. Hastaları etkileyebilecek bir kokuydu. Vatandaşımız kokunun arıtmadan gelmiş olabileceğini bize ifade etti.

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Ben bununla ilgili yazı yazdım. Daire başkanımız ve İSKİ ile geçtiğimiz temas sonucu, yapılan analizler sonucunda İSKİ'den kaynaklı olmadığına dair bize verilen bir bilgi var" diye konuştu.

İSKİ'den ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.