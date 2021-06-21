İstanbul'da iğrenç olay! Pişmanlık yok... İndirim de yok

Korku dolu olay, Aralık 2019'da Pendik'te yaşandı. Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Fas uyruklu Chaimae H. (21) akşam saatlerinde kaldığı yurda gitmek için Marmaray'a gidiyordu. Bildiği şey yurt yoluydu, bilmediği ise adım adım takip edildiği.



TAKİP ETTİ, KARANLIKTAN FAYDALANIP SALDIRDI

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Evli ve 2 çocuk babası Mehmet R. (22) uzun süre genç kadını takip etti. Tenha bir sokakta da yanına yaklaşıp cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Korkuya kapılan genç kadın ahlaksız teklifi reddedip uzaklaştı. Ama karanlıktan faydalanan ve onu takipte kalan saldırgan, üniversite öğrencisinin vücuduna zorla dokundu. Genç kadın çığlık atıp yardım istedi, saldırgan ağzını kapatsa da onu itip elinden kaçmayı başardı. Soluğu da karakolda aldı, şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Saldırgan da kameralardan tespit edilip yakalandı. "Sarhoştum hatırlamıyorum" savunmasına sığındı. Savcılık tutuklanmasını istese de adli kontrolle serbest kaldı.

SAVCIDAN DERS NİTELİĞİNDE İTİRAZ

Saldırganın serbest kalması üzerine savcılık itirazda bulundu. Alkol almanın suç özgürlüğü getirmeyeceğini belirterek, şüphelinin serbest kalmasının gece yalnız yürüyen kadınları tedirgin edeceğine vurgu yaptı. Bu itirazla birlikte tutuklama kararı çıktı, saldırgan hakkında "cinsel saldırı" suçundan dava açıldı. Mağdur kadın ise olayın ardından ülkesine döndü.

"O BENİ İTEKLEDİ, CİNSEL SALDIRI YOK"

Mahkemede ilk ifadesini inkar eden Mehmet R. askerlik arkadaşını ziyaret etmek için Marmaray'a yürüdüğünü ve bu sırada genç kadının kendisine dokunduğunu öne sürdü. Heyecanlandığı için ilk etapta 'sarhoştum, hatırlamıyorum' savunması yaptığını söyleyen saldırgan, "Bana bir şeyler söyledi anlamadım. O beni itekleyince ben de onu itekledim. Cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.

"PİŞMANLIK YOK, İNDİRİM DE YOK" KARARI

Mahkeme, suçlamaları kabul etmese de sanığın "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi. Pişmanlık göstermediğini vurgulayarak cezasında indirim uygulamadı. Yaklaşık 2 ay tutuklu kalan sanığın tahliyesine hükmetti.

ÜST MAHKEMEDEN "CEZA YERİNDE" TESPİTİ

Cezaya itiraz eden sanığın dosyası İstinaf Mahkemesi'ne geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Mahkeme, vicdani kanının oluştuğu belgelerin bulunduğunu söyledi. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti. İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten mahkeme, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ifade etti. Cezaların kanunu bağlamda uygulandığını da ifade eden mahkeme, sanığın itirazını reddetti. Cezayı kesin olarak onadı.

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