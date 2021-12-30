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İstanbul'da hangi yollar kapalı? 31 Aralık İstanbul kapalı yollar listesi

#İstanbul'da Kapanacak Yollar#İstanbulda Kapalı Yollar#İstanbulda Yılbaşında Kapalı Yollar
İstanbulda hangi yollar kapalı 31 Aralık İstanbul kapalı yollar listesi

İstanbul'da kapalı yollar, yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacak olması dolayısıyla duyuruldu. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre kapalı olacak yollar dışında belirli alanlara ise kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak. Peki, 31 Aralık akşamı İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte, yılbaşında İstanbul'da kapalı yollar listesi

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık ve 1 Ocak arası kapalı tutulacak olan yollar listesi açıklandı. Buna göre İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında;

  • Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar; kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacaktır.
  • Şişli ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar,
  • Kadıköy ilçesinde ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar,
  • Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır.

ŞİŞLİ İLÇESİNDE

Kapanacak Yollar

  • Mim Kemal Öke Caddesi
  • Abdi İpekçi Caddesi
  • Bostan Sokak
  • Atiye Sokak
  • Altın Sokak
  • Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
  • Bronz Sokak

 

Alternatif Yollar

  • Teşvikiye Caddesi
  • Bayıldım Caddesi
  • Valikonağı Caddesi
  • Rumeli Caddesi
  • Halaskargazi Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi

 

 

KADIKÖY İLÇESİNDE

Kapanacak Yollar

-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;

  • Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

  • General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
  • Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
  • Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi
  • Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
  • Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
  • Albay Faik Sözener Caddesi  - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
  • Albay Faik Sözener Caddesi  - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

  • Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

 

Alternatif Yollar

  • General Asım Gündüz Caddesi
  • Dr. Esat Işık Caddesi
  • Rıhtım Caddesi
  • Söğütlüçeşme Caddesi
  • Çetin Emeç Bulvarı
  • Abdulkadir Noyan Sokak

 

 

BEYOĞLU İLÇESİNDE

Kapanacak Yollar

  • İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.                                               
  • Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.
  • Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.
  • Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.
  • Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.
  • Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.

 

Alternatif Yollar

Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,

Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.

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#İstanbul'da Kapanacak Yollar#İstanbulda Kapalı Yollar#İstanbulda Yılbaşında Kapalı Yollar

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