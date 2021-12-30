İstanbul'da hangi yollar kapalı? 31 Aralık İstanbul kapalı yollar listesi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık ve 1 Ocak arası kapalı tutulacak olan yollar listesi açıklandı. Buna göre İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında;
- Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar; kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacaktır.
- Şişli ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar,
- Kadıköy ilçesinde ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar,
- Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır.
ŞİŞLİ İLÇESİNDE
Kapanacak Yollar
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Abdi İpekçi Caddesi
- Bostan Sokak
- Atiye Sokak
- Altın Sokak
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
- Bronz Sokak
Alternatif Yollar
- Teşvikiye Caddesi
- Bayıldım Caddesi
- Valikonağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
KADIKÖY İLÇESİNDE
Kapanacak Yollar
-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;
- Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi
- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
- Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;
- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.
Alternatif Yollar
- General Asım Gündüz Caddesi
- Dr. Esat Işık Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Söğütlüçeşme Caddesi
- Çetin Emeç Bulvarı
- Abdulkadir Noyan Sokak
BEYOĞLU İLÇESİNDE
Kapanacak Yollar
- İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.
- Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.
- Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.
- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.
- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.
- Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.
Alternatif Yollar
Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,
Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.