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Ä°stanbul'da fuhuÅŸ çetesi çökertildi: 12 ÅŸüpheli yakalandÄ±, 9 kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±

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#Ä°stanbul#FuhuÅŸ#Operasyon
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 09:24

Ä°stanbulâ€™da 12 kiÅŸilik fuhuÅŸ Ã§etesi, polisin 3 ay sÃ¼ren teknik ve fiziki takibi sonucu Ã§Ã¶kertildi. FuhÅŸa zorlanan 9 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±.Â 

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Ä°stanbulâ€™da para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bir Ã§eteye yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan izinle, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapÄ±ldÄ±. Gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbulâ€™da Pendik ve Tuzla ilÃ§eleri ile Kocaeli, Kartepe ve DarÄ±caâ€™da Ã¶nceden belirlenen 12 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. BaskÄ±nlarda fuhuÅŸ Ã§etesinin yÃ¶netici kadrosunda yer alan biri kadÄ±n 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaskÄ±nlarda, fuhuÅŸa zorlanan yabancÄ± uyruklu 9 kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±.Â

Ä°stanbulda fuhuÅŸ Ã§etesi Ã§Ã¶kertildi: 12 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±, 9 kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen ÅŸÃ¼phelilerin sorgularÄ± Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi'nde yapÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin cep telefonlarÄ± ve internet Ã¼zerinden kadÄ±n pazarladÄ±klarÄ±, isteyen mÃ¼ÅŸterilere otellere veya evlere kadÄ±n gÃ¶nderdikleri tespit edildi. FuhuÅŸ Ã§etesiyle birlikte ele geÃ§irilen 13 cep telefonu ile bir hafÄ±za kartÄ±yla ilgili incelemenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 9â€™u tutuklanÄ±rken 3 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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#Ä°stanbul#FuhuÅŸ#Operasyon

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