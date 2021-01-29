İstanbul'da fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi.

Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi.

Ekipler varagele sistemiyle iki kişiyi kıyıya çıkardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir." denildi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.

İstanbul'da fırtına sonrası oluşan dev dalgalar böyle görüntülendi...

İSTANBUL'DA FIRTINA! SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda vapur seferi iptal oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada iptal seferler şöyle açıklandı:

- 16:00 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 16:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

- 17:15 Ortaköy-Üsküdar

- 17:30 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 17:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar

- 18:00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

- 18:10 Üsküdar-Ortaköy

- 18:15 Beşiktaş-Adalar

- 18:25 Ortaköy-Üsküdar

METEOROLOJİDEN UYARI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın sabah içinde uyarı yapıldı.

Uyarıda , "Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.