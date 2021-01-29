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Elif YAVUZ - Burçak BOZKUŞ - Buğra BENLİOĞLU - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

İstanbul'da fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

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Son dakika haberine göre, Zeytinburnu'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu. Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi. Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu. Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarılmaya başlandı. Şu ana kadar 2 kişi kıyıya çıkarıldı. Öte yandan, İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferi iptal edildi.

 

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi.

Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi.

İstanbulda fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

Ekipler varagele sistemiyle iki kişiyi kıyıya çıkardı.

İstanbulda fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir." denildi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.

İstanbulda fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

İstanbul'da fırtına sonrası oluşan dev dalgalar böyle görüntülendi...

İSTANBUL'DA FIRTINA! SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda vapur seferi iptal oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada iptal seferler şöyle açıklandı:

- 16:00 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 16:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

- 17:15 Ortaköy-Üsküdar

- 17:30 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 17:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar

- 18:00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

- 18:10 Üsküdar-Ortaköy

- 18:15 Beşiktaş-Adalar

- 18:25 Ortaköy-Üsküdar

İstanbulda fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

METEOROLOJİDEN UYARI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın sabah içinde uyarı yapıldı.

İstanbulda fırtına... Gemi karaya oturdu... Mürettebat böyle kurtarıldı...

Uyarıda , "Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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