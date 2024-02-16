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İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere çarpan minibüs savruldu: 1 ölü

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#İstanbul#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 14:10

Şile'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak savruldu. Kazada, minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

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Kaza sabah saatlerinde Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HPB 600 plakalı minibüs, Şile istikametine seyir halindeyken Kömürcüoda mevkiinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu.

İstanbulda feci kaza Bariyerlere çarpan minibüs savruldu: 1 ölü

Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ömerli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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İstanbulda feci kaza Bariyerlere çarpan minibüs savruldu: 1 ölü

İstanbulda feci kaza Bariyerlere çarpan minibüs savruldu: 1 ölü

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#İstanbul#Trafik Kazası#Kaza

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