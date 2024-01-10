×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü! O anlar kamerada...

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Balkon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 17:20

Kağıthane’de sabah saatlerinde 3 katlı binanın balkonu çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken balkonun altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, Talatpaşa Mahallesi Damlapınar Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü.

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

Çöken balkonun molozları alt kata ve yola savruldu. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar edilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler çöken balkonun kalan bölümü kontrollü olarak yıktı. 

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

Haberin Devamı

ÇÖKME ANI KAMERADA

Balkonun çökme anı karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, balkonun aniden çökmesi ve molozların yola savrulması görülüyor.

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.Mahalle sakini Şerafet Şahin "Sabah 09.00 gibiyydi. Biz sese uyandık. Kalktık baktık ki balkon uçmuş.

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

O esnada da insanların işe gitme saati. Allah'tan bir şey olmadı. Buradan araç ve insan geçiyor hem de okula gitme saati. Arkadaşım çocuğuyla zor kurtulmuş. Daha sonra da belediye ekipleri geldi. Etrafı kapatarak emniyete aldı" dedi. 

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

"UYUYORDUK, BALKONUN ÇÖKTÜĞÜNÜ DUYMADIK"

Çöken balkonun bulunduğu binada oturan Sait Sönmez "Burada bir balkon göçmesi var. Biz uyuyorduk. Göçtüğünü de duymadık. Ben bir kaza oldu zannettim.

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

Haberin Devamı

Belediye ekipleri geldi. Gerekeni yapıyorlar. Alt kat üst kat kimse fark etmedi. Deprem de olsa biz duymayız. Çünkü binada deprem güçlendirmesi var" diye konuştu.

İstanbulda faciadan dönüldü: 3 katlı binada balkon çöktü O anlar kamerada...

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kağıthane#Balkon

BAKMADAN GEÇME!