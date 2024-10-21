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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüne bomba eğitimi veren kişi tutuklandı

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#DEAŞ#İstanbul#Operasyon
İstanbulda DEAŞ operasyonu: Terör örgütüne bomba eğitimi veren kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 11:23

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği ve bombalı saldırılarında yer aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunan ve Musul bölgesinde bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen şüpheli O.M'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını bu zanlı üzerinde yoğunlaştıran ekipler, teknik ve fiziki yaparak şüpheliyi izlemeye aldı.

Zanlının, kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yaptığını belirleyen ekipler, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren diğer örgüt üyeleriyle de iletişiminin devam ettiğini ortaya çıkardı.

ANKARA'DAKİ OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalarda, zanlının Musul bölgesinde gerçekleşen bombalı saldırılarda yer aldığı anlara ait görüntülere de ulaşan ekipler, Avcılar'da düzenledikleri operasyonla şüpheli O.M'yi yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#DEAŞ#İstanbul#Operasyon

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