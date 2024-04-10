İstanbul'da bayram ziyareti trafiği: Yoğunluk yüzde 65'i gördü

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Çok sayıda İstanbullu 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek şehir dışına çıkmıştı. Bu durum kentteki trafiğe de etki etti ve son günlerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Bayramın ilk günü sabah saatlerinde de yollar boş kalırken öğleden sonra güneşli havayı fırsat bilip gezmeye çıkan ve bayram ziyareti gerçekleştiren İstanbullular yollara koyuldu. Trafik yoğunluğu normal günlerdeki seviyesine çıkarak yüzde 65'lere ulaştı. Yoğunluğun ana arterlerde olduğu görülüyor.