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İstanbul'da adliye saldırısı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 94 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

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#İSTANBUL#Çağlayan#Adliye
İstanbulda adliye saldırısı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 94 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 12:49

İstanbul Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında gözaltına alınan 94 DHKP/C üyesinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde tekrar sağlık kontrolleri yapıldı. Şüphelilerin kontrolleri sonrası emniyetteki işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler hastanenin iki farklı girişinden tek tek polisler eşliğinde içeri alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybederken 3'ü polis memuru 6 kişi de yaralanmıştı. Polis noktasına ateş açan DHKP/C üyesi 2 terörist ise polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere 67 adrese yapılan operasyonda 90 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısı operasyonların devamında 94'e çıkmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edilecek.

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#İSTANBUL#Çağlayan#Adliye

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